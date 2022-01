El MAS apunta al cambio de ministros que hicieron que el Gobierno retroceda en temas clave

Escucha esta nota aquí

El Movimiento Al Socialismo (MAS) apunta al cambio de ministros que hicieron que el Gobierno nacional retroceda en temas clave. Si bien aún no se barajan nombres, se los identificará antes del Día del Estado Plurinacional, 22 de enero.

Leonardo Loza, senador oficialista y representante cocalero, confirmó que la sugerencia al presidente Luis Arce es que opte por colaboradores más políticos, que defiendan la gestión y que tengan la capacidad de tomar decisiones en momentos de tensión.

“Son muchos temas que hay que considerar, quizá por presión en algunos temas hemos retrocedido, para esos temas debe haber una decisión política para no retroceder y equivocarnos”, señaló el legislador.

El Gobierno nacional dio un paso atrás con la Ley de Estrategia de Lucha Contra la Legitimación, en medio de protestas de diferentes sectores, y recientemente postergó la exigencia del carnet de vacunación por presión de organizaciones sociales, incluso afines al oficialismo.

“Se sugirió de forma general que el Gabinete sea más político. El Gabinete, los ministros tiene la tuición de cuidar la gestión, proteger al Gobierno y en base a su profesión dedicarse a la parte técnica, quizá en alguna otra reunión dará nombres”, agregó el asambleísta.

En su momento se apuntó a los titulares de Gobierno y Justicia, Eduardo del Castillo e Iván Lima, pero Loza recalcó que aún no se dieron nombres. Considera que es muy posible que haya cambios antes del 22 de enero, cuando habrá un acto reducido para conmemorar la creación del Estado Plurinacional.

Respecto al alejamiento del viceministro Nelson Cox, el senador del MAS dijo que deberá ser Del Castillo quien aclare por qué se apartó a esa autoridad. “Espero que las destituciones o cambios no sean por cuestiones personales o venganza, espero que no, que sea por cuestiones laborales y no por temas personales, seguramente el ministro de Gobierno informará”, precisó en entrevista con Unitel.

