El MAS arremete contra la oposición con acciones desde cuatro flancos distintos

Börth advierte que la realidad ya no es la misma. El MAS no cuenta con los dos tercios y Arce necesita tener espacios mínimos de concertación con los opositores . “Él (Arce) quisiera que la distención continuara, pero le ganan Morales y su gente, que quieren volver a septiembre de 2019.

Para Carlos Börth, esos procesos judiciales no avanzarán, porque están incluidos todos los posibles candidatos opositores. Lo que al MAS le interesa es que todos ellos postulen en 2025 para fragmentar el voto , y no dudo que podrían incluso financiar alguna de esas postulaciones. Acuérdese, eso se va a caer con el tiempo”.

Por su parte, Arequipa reseñó las palabras del presidente del Colegio Médico Luis Larrea, “quien señaló que se soltaron a las hordas contra los ciudadanos. Los buenos y malos, civilizados y bárbaros. ¿Quién parte las aguas?, no he visto que los movilizados hayan sido pacíficos. No veo mala la alerta del gobierno, esos grupos no deben existir en el país para evitarque la violencia escale”.