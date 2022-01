El MAS cierra el paso a seis diputados de Creemos para la Comisión Mixta del caso ítems

Escucha esta nota aquí

Los diputados Haydi Eliana Muñoz, Verónica Aguilera, Jenniffer Torrico, Tatiana Áñez, Carlos Arrien y José Carlos Gutiérrez son los seis legisladores que no podrían conformar la Comisión Mixta que investigará el caso de los ítems fantasmas en la ciudad de Santa Cruz.





“Tenemos que ver a quiénes se han propuesto, porque no pueden ser juez y parte porque el trabajo va a ser visible ante el pueblo boliviano, si yo tengo algún nexo en estos temas no puedo ser el que investiga, no me voy a autoinvestigar”, dijo el presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani.





Los seis parlamentarios opositores fueron denunciados por el diputado, Rolando Cuéllar, de ser parte de ese escándalo, la denuncia incluso llegó a la comisión de Ética de la Cámara Baja y el MAS insiste en que sean apartados del caso.





Pero la diputada María René Álvarez (Creemos) dijo que el MAS no puede vetar la participación de los legisladores y estarían coartando su derecho de fiscalizar el trabajo que desarrollará esta comisión. Asimismo, dijo que ellos solicitarán que paralelamente al caso ítems fantasmas se conforme una segunda comisión especial para que investigue los vínculos de autoridades con el narcotráfico.





“Si quieren vetar a algún diputado es porque ya están politizando el caso, quieren hacer la jugada de seguir incriminando a la oposición, eso demuestra que no les interesa investigar la corrupción, sino solo pretenden descalificar a las organizaciones de Santa Cruz”, afirmó la diputada cruceña.





Este jueves, el diputado suplente Juanito Angulo (MAS) también se pronunció sobre este tema, aunque dejó en manos de los propios legisladores la posibilidad de apartarse de esta comisión y apeló a la ética de los opositores.





“Por moral, aquellos que corresponden a Creemos no pueden ser (parte de la Comisión), para que este seguimiento desde la Asamblea Legislativa sea netamente transparente, imparcial, objetivo y oportuno”, justificó el diputado oficialista", dijo.





Según el presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, la convocatoria para la sesión de Asamblea que conformará esta Comisión Mixta se publicará el viernes.