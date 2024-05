El MAS de Evo está en emergencia, decidirá el 18 si se moviliza o no; Arce felicita a la nueva directiva

La noche del domingo, en la provincia Warnes, los militantes evistas hicieron una marcha de protesta y lanzaron discursos encendidos cargados de adjetivos ofensivos contra el presidente Arce y David Choquehuanca.



En la ciudad de La Paz, continúala vigilia que instalaron militantes evistas en la sede del partido, ante supuestos intentos de tomar por asalto la casona del MAS que está ubicada en la zona de Miraflores a dos cuadras del estadio Hernando Siles.



Desde el Legislativo también se pronunciaron algunos parlamentarios evistas como es el caso del diputado Freddy Mamani quien calificó el congreso arcista como ilegal e ilegítimo por su convocatoria, por el rechazo del TSE, por la presencia de funcionarios en el congreso y porque la nueva dirigencia no cumple los requisitos para ocupar esos cargos.



Mamani mostrando una declaración jurada de bienes de la Contraloría dijo que Grover García es funcionario del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, además que tiene una militancia de cinco años en el MAS por lo que no cumple el requisito de antigüedad para ser dirigente.



El bloque radical también reiteró sus críticas contra el gobierno por la crisis económica, la falta de combustible para los campesinos, el fracaso del proyecto del litio, temas que serán abordados en el ampliado de los evistas.



En ese marco, Morales, después de dos semanas de la emisión del Decreto 5143 que manda al Consejo de la Magistratura institucionalizar el registro de Derechos Reales y tras las alertas que lanzó Creemos, también levantó la voz en contra de dicho decreto y aseguró que con esta norma el Ejecutivo busca adueñarse de la propiedad privada.



“El Ministerio de la Presidencia y Justicia puede expropiar su tierra de cualquier ciudadano con tres motivos: si no prestan una función social económica, si no hay derecho propietario o no paga impuestos, eso es gravísimo. Estamos pidiendo la abrogatoria de este decreto supremo que atenta la propiedad de cualquier ciudadano”, dijo Morales.