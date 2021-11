El MAS dice que abroga la Ley 1386 por "desinformación e intento de segundo golpe"

Escucha esta nota aquí

La Cámara de Diputados, que esta noche abrogará la Ley 1386 de Estrategia contra la legitimación de ganancias ilícitas, es escenario de un acalorado debate con un enorme malestar de la oposición, que protesta porque en la exposición de motivos dice que la anulación fue producto de la desinformación y de un segundo intento de golpe de Estado.

La ley tiene un solo artículo y en un solo párrafo elimina la norma. Pero, en la exposición de motivos, señala que se abroga la norma “por la desinformación generada intencionalmente, hay aspectos que inquietan a algunos sectores de transportistas y gremiales, que han presentado propuestas para mejorar la Estrategia de lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas y financiamiento al terrorismo, a fin de que no exista la la susceptibilidad de que afectará a los sectores”.

Acota que hay una “clara agenda política de quienes, manipulando la verdad, cuestionaron la ley, agenda que solo pretende desestabilizar al Gobierno democráticamente electo por la mayoría del pueblo Boliviano”.

Por ello, considera que el Gobierno, habiendo escuchado las inquietudes de organizaciones sociales de nuestro país, tomó la decisión de abrogar la ley 1386, de 16 de agosto de 2021, a efectos de que no existan pretextos para seguir paralizando nuestra economía y no haya forma de que grupos minoritarios, que responden a intereses particulares y extranjeros, que emplean grupos parapoliciales y paramilitares, del mismo modo que hicieron durante el golpe de Estado de 2019, nuevamente pretender deponer un Gobierno elegido en las urnas con más del 55%, valiéndose la violencia, desinformación, hambre y luto de nuestro pueblo. Son estos los principales motivos del presente anteproyecto de ley”.

El diputado de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Alarcón, señaló que lo que ha ocurrido "es una vergüenza, lo escrito en la exposición de motivos, porque en Bolivia no hubo ningún golpe de Estado, sino un fraude descomunal".

“Lo que ustedes están haciendo es buscar deslegitimar una protesta ciudadana de gremiales, transportistas, y de sectores sociales que ejercieron su derecho a protestar, esto no fue un intento de golpe, aceptarlo y no exigir que se cambie esta exposición de motivos, sería una traición al pueblo que estuvo movilizado”, señaló.

La diputada del MAS, Blanca López, se dirigió a la oposición y señaló que “ustedes, protagonistas del golpe que trajo muerte, quisiera que me respondan qué carajo aportan ustedes al parlamento. Por culpa de ustedes no hay reactivación, sus jefecitos Carlos Mesa y Luis Fernando Camacho son unos cobardes, el interés que tienen ustedes es el segundo golpe de Estado, ninguna reivindicación, no somos tontos”.

Hernán Hinojosa, del MAS, señaló que los opositores comparan al Gobierno boliviano con Venezuela. “Les digo que ellos nos están llevando a Venezuela, ustedes son unos fracasados, que quieren un nuevo golpe de Estado. Cuando Bolivia quiere poner orden, los narcos, los corruptos, los que lavan dinero tienen sus representantes en el Parlamento, son los diputados de la oposición. Ustedes no quieren el desarrollo de Santa Cruz, miren al presidente del Comité Cívico, que tiene cuentas pendientes con la justicia”, aseveró.

Erwin Bazán, de Creemos, manifestó que el boliviano es gente de paz, “estamos convencidos que con la violencia que busca el MAS no vamos a llegar a ningún lado. El MAS busca consolidar una dictadura disfrazada de democracia. Cualquier boliviano que se opone debe acabar en la cárcel, ese es el fin de ese paquete de leyes que están construyendo. A ustedes no les interesa el debate”.