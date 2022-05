El MAS dice que interinato de Nadia Cruz en Defensoría del Pueblo continuará y opositores lo ven como chantaje

Escucha esta nota aquí

El presidente de la Comisión Mixta de Constitución, Rubén Gutiérrez (MAS), aseguró este viernes que, mientras no se elija al nuevo Defensor del Pueblo, continuará el interinato de Nadia Cruz a la cabeza de esa institución. La oposición lo ve como un chantaje.

“Lo cierto es que el interinato va a continuar, mientras no se designe a un nuevo Defensor o Defensora que asuma las riendas de la Defensoría del Pueblo y esté vigente la convocatoria. Nosotros estamos en plazo en la etapa de designación y el interinato continua”, declaró el legislador al portal urgentebo.

Para Gutiérrez, “no corresponde” la designación de un defensor adjunto, en vez de Nadia Cruz y como establece la Ley 870 que dice que: “la Defensora o el Defensor del Pueblo podrá ser reemplazado interinamente por cualquier Delegada o Delegado Defensoría Adjunto, mismo que será nombrado por la Asamblea Legislativa Plurinacional, en tanto se realice un nuevo proceso de elección, selección y designación. Todavía hay la etapa de designación pendiente que se va reinstalar la siguiente semana y de esa manera superar el interinato”, explicó.

Las posiciones de las tres fuerzas están claras. Las más radicales son las del MAS, que insiste en que se debe apoyar la designación de Pedro Callisaya, quien es el “mejor calificado” por la comisión, aunque los opositores denunciaron que es exfuncionario estatal.

Para lograr los dos tercios que requiere el masismo para designar a un nuevo Defensor debe lograr 109 votos; entonces, primero debe asegurar los 95 votos propios, ya que la semana pasada solamente 82 votaron por Callisaya; luego conseguir los 14 votos que le ayuden a llegar a 109.

La alianza Creemos ratificó que todos sus legisladores votarán en blanco. La jefa de bancada en Senadores, Centa Rek, ratificó que el único camino para reencaminar el proceso sería comenzar de cero.

Comunidad Ciudadana, por su parte, a través de su jefe de bancada en Diputados, se abrió a la posibilidad de negociar. Primero, dejar de lado su apoyo a Evelín Cossío, que ya está fichada como la “postulante de Carlos Mesa”, y ver entre las cinco opciones que quedan otra que no sea afín al MAS y garantice ecuanimidad en la Defensoría.

Pero al oficialismo no le interesa negociar, el vicepresidente David Choquehuanca no convocó a ninguna mesa. Para la senadora de Comunidad Ciudadana (CC), Cecilia Requena, la intención del MAS no es más que “un chantaje”.

La legisladora de oposición lamentó que una vez más el oficialismo quiera vulnerar la norma y hacer caso omiso a las determinaciones de organismos internacionales. “El informe del GIEI, el informe de Diego García-Sayan y la CIDH. Todas estas instituciones de Naciones Unidas se han pronunciado pidiendo una selección adecuada del Defensor del Pueblo”, argumentó.

En lo administrativo, la senadora Centa Rek envió una carta al Vicepresidente Choquehuanca en la que señala que “lo lógico es que la sesión, declarada en cuarto intermedio el jueves de la semana pasada, continúe con los Asambleístas que iniciaron la Sexta Sesión Ordinaria de Asamblea, sin perjuicio de que los suplentes o titulares que no estuvieron presentes en esta Asamblea puedan ejercer en correspondencia a los respectivos reglamentos de las Cámaras de Senadores y Diputados, con todos los derechos determinados administrativamente como son pasajes y salarios.

"En todo caso, los asambleístas habilitados desde un inicio en la Sexta Sesión de Asamblea, y que se encuentren en semana regional al momento de reinstalarse la misma, deben ser citados con antelación y recibir los pasajes correspondientes para asistir a este evento en cumplimiento de su deber y responsabilidad; sin perjuicio de los asambleístas que se encuentren habilitados en sus respectivas cámaras para las sesiones ordinarias”.