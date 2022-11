El MAS dilata debate de ley del censo sin fecha y traba labor de comisión en Diputados

La promesa del presidente de Diputados, Jerges Mercado, no se cumplió. Lejos de aprobarse la ley del censo, el debate fue dilatado y tenso. Acabó con dos asambleístas, de Creemos y del MAS, desafiándose a los golpes y sin fecha para la votación.



La sesión del pleno de Diputados había sido convocada para las 17:00 de ayer, pero la presidencia de la Cámara Baja, a cargo del MAS, la suspendió por falta de un informe con las observaciones a los tres proyectos de ley del Censo de Población y Vivienda. La Comisión de Constitución debía emitir ese documento, pero también paralizó su trabajo. Las tres fuerzas políticas debían consensuar, por separado, hasta las 16:00, pero el oficialismo demoró más de cinco horas en instalar la reunión. El debate se extendió hasta la media noche y se volvió a declarar un cuarto intermedio para las 11:00 de este martes.



“Se suspende la quinta sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, toda vez que ningún proyecto de ley cuenta con su informe de comisión correspondiente”, señala el comunicado firmado por Mercado, del MAS.



La oposición reaccionó con molestia por la sorpresiva suspensión de la sesión, sin fecha ni hora de reprogramación.



“El MAS ha faltado a la verdad y el señor Jerges Mercado le ha dado la espalda a su región. Vemos que tristemente el señor Mercado ha suspendido esta sesión de forma arbitraria y no le está dando ningún tipo de certeza a la población”, sostuvo la diputada cruceña Luisa Nayar, de Comunidad Ciudadana.



A las 17:00, el pleno de la Cámara de Diputados lucía con escasa presencia de parlamentarios del MAS y de oposición que esperaban la instalación del plenario, debido a la urgencia que tiene Santa Cruz de retornar a la normalidad, luego de 32 días de paro para exigir censo en 2023.



Al respecto, el vicerrector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Reinerio Vargas, señaló que el MAS tiene una “lógica de seguir postergando y dilatando” el proyecto de ley por el censo porque en el fondo está la “mano negra” del expresidente Evo Morales.



Como respuesta, el presidente de la Comisión de Constitución, Juan José Jáuregui (MAS), afirmó que se tomarán el tiempo necesario para realizar “un trabajo minucioso”, pero esto es considerado como falta de “voluntad política” o “predisposición” para zanjar este tema.



“Vamos a tomarnos el tiempo necesario para evitar que se cometa algún tipo de arbitrariedades en relación con las prerrogativas que tiene el nivel central del Estado”, expresó Jáuregui, que también señaló que existe un “compromiso de la bancada del MAS para encontrar una salida constitucional”.



“No van a ser semanas, en eso tengan la plena seguridad; estimo que no va a superar más de uno o dos días para que podamos concluir el trabajo que estamos realizando; pero solicito a los sectores movilizados y al pueblo de Bolivia que están seguramente expectantes, que podamos ser pacientes”, manifestó, y luego acusó al Comité Interinstitucional de no haber tenido la “capacidad de abordar de manera seria este tema”, en agosto.



Luego de tres horas de debate, la comisión definió un cuarto intermedio para que los proyectistas justifiquen sus propuestas de censo 2023 y censo 2024.



La dilación no solo se presenta en la Cámara Baja, sino también en la Cámara de Senadores donde no hay convocatoria para instalar sesión de la Comisión de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral, informó la senadora Silvia Salame (CC), miembro de esa comisión.



La parlamentaria confirmó que hasta el final de la tarde de ayer no había notificación para revisar el único proyecto de ley que ingresó al Senado. Esto significa que no se prevé instalar sesión este martes.



Sesión de Comisión



El presidente de la Comisión de Constitución en Diputados, Juan José Jaúregui, llegó a las 11:25 para instalar la sesión de debate de los proyectos de ley del censo. “Es una sesión que está generando mucha expectativa. Son escenarios complejos que ameritan que tengamos que despojarnos de nuestras posiciones y entusiasmos. Considero que debemos trabajar privilegiando el interés del pueblo y el cumplimiento de los mandatos constitucionales, debemos intentar llegar a puntos de convergencia para dar una señal de confianza”, sostuvo.



La sesión contó con el quórum reglamentario. Los nueve parlamentarios de los 10 que conforman la comisión aprobaron el orden del día por unanimidad y aceptaron que ocho asambleístas se suscriban al debate, teniendo derecho a voz, pero no a voto.



La comisión está conformada por cinco parlamentarios del MAS: Juan José Jáuregui, Pamela Terrazas, Higinio Farfán (con licencia), Miriam Martínez, Sara Crespo, Nelly Nesta, Patricio Mendoza. Los representantes de Comunidad Ciudadana son: Carlos Alarcón y Óscar Balderas. Por Creemos está Tatiana Añez.



Los diputados adscritos fueron Elías Choque (MAS), Miguel Antonio Roca (CC), María Kalinhe Moreno (Creemos), María René Álvarez (Creemos), Laura Luisa Nayar (CC), Erwin Bazán (Creemos) Óscar Michel (Creemos) y Walthy Egüez (Creemos). Aunque más tarde aparecieron más legisladores, quienes se declararon en vigilia en las afueras de la comisión.



El diputado Carlos Alarcón destacó que la sesión sea pública.



Luego de aprobado el orden del día, se dio lectura a los tres proyectos que llegaron a la comisión. Pero debido a las “diferencias sustanciales”, el diputado Jáuregui prefirió convocar una reunión privada con un representante de cada fuerza política.



“Para llevar adelante una sesión lícita, transparente y que dé señales de madurez” a la ciudadanía, el presidente de la comisión solicitó una reunión para definir la metodología de trabajo de las tres normas y la mecánica para escoger la mejor iniciativa.



La reunión duró al menos dos horas y la conclusión fue iniciar un debate, por separado, con cada bancada donde se identifiquen coincidencias y disidencias. Para ello se decretó un cuarto intermedio desde las 14:00 a las 16:00, pero no se instaló hasta las 21:00, tiempo en que los masistas eran los únicos ausentes.



Las instalaciones de la comisión estuvieron resguardadas por la Policía.



Después de las 22:00, la comisión ni siquiera tenía metodología de trabajo y tampoco se sabía si trabajaría por tiempo y materia. Es más, en el MAS surgieron voces que decían que no era la comisión de Constitución donde debía analizarse, sino en la de Planificación.



Casi a la medianoche, ya con los ánimos caldeados, se declaró cuarto intermedio hasta hoy, sin avances visibles en el debate.



Proyecto de ley en debate



Los proyectos de ley que se discutieron fueron PL 05/2023-2023 para la distribución de escaños con base en los resultados del Censo de Población y Vivienda, propuesto el 17 de noviembre por el MAS; PL 07/2022-2023 del Censo Nacional Transparente Oportuno y Responsable, propuesto por Comunidad Ciudadana y que ingresó el 18 de noviembre; y el PL 08/2022-2023 del Censo Nacional de Población y Vivienda que corresponde a Creemos y que ingresó el18 de noviembre.



Los puntos coincidentes de las tres fuerzas políticas, según el trabajo que elaboró CC, son: distribución de escaños y configuración de circunscripciones hasta diciembre de 2024; aplicación efectiva de los resultados para las elecciones generales de 2025; entrega y aplicación de resultados para la distribución de los recursos de coparticipación en el mes de septiembre de 2024 y que coinciden con la distribución de los escaños.



El único punto de desacuerdo está relacionado con la fecha del censo. El MAS propone ratificar el 23 de marzo de 2024, dispuesto en el Decreto Supremo 4824. CC insiste en realizar el empadronamiento el 25 de octubre de 2023 y Creemos para el 18 de octubre de 2023.



Para el diputado Carlos Alarcón este asunto puede ser resuelto con una votación en el pleno de Diputados. “Trabajamos una matriz comparativa par que se vean que las diferencias solo existen en la fecha del censo y en los demás debía haber pleno consenso y coincidencia.



La fecha del censo debía someterse a la votación en el detalle en la Comisión y en el pleno. Cada uno defenderá sus argumentos y esa es la forma de tener una concertación”, manifestó.