El MAS endurece pelea por poder y flaquea la gobernabilidad de Arce

Los ‘renovadores’ y los ‘radicales’ del MAS continúan midiendo fuerzas en la Asamblea Legislativa. Suman dos leyes que causaron discordia entre masistas y ahora cada bando, por separado, llega a las bases a identificar a los “traidores”. En los últimos meses, la pelea interna se concentró en la recuperación del poder de las presidencias de las Cámaras, las jefaturas de bancada, comisiones y comités. Esta situación causó un sacudón en la gobernabilidad del presidente Luis Arce porque no cuenta con la mayoría en el Parlamento para aprobar leyes.

Los ataques entre bandos no solo llegaron a las bases, sino que también se trasladaron a las redes sociales donde ya identificaron a funcionarios y militantes que supuestamente se encargarían de crear contenido audiovisual.

“Al hermano Andrónico querían voltearle, ya no querían que sea presidente del Senado. En Diputados hicieron lo que han querido. Por ejemplo, en las comisiones y comités, directamente han colocado dónde vas a ir. A mí me han mandado a la comisión de Economía y ahora soy parte del comité de Minería y Metalurgia, creo que voy a salir minero de ahí. No hemos decidido nosotros, a otros compañeros hemos elegido para que sean presidente de comisión, al que nunca hemos elegido, han hecho aparecer como presidente”, reclamó el diputado y dirigente cocalero Gualberto Arispe en el ampliado de la Central Agraria Jatun Pampa.