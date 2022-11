El MAS establece cinco días como plazo mínimo para aprobar una Ley del censo

“Si (las propuestas) no estuviesen involucrando a otras normas, si los proyectos de ley no estuviesen involucrando temas de asignación presupuestaria extraordinaria, entonces estuviésemos hablando de resolver esto en la siguiente semana, serían cinco días ”, declaró el diputado Jáuregui al ser consultado sobre el tiempo que empleará la comisión a su cargo para llevar un informe al pleno de la Cámara de Diputados.

“Lastimosamente es el procedimiento legislativo, son 15 días porque no conocemos los elementos que integran la propuesta de Creemos, formalmente, no conocemos la propuesta del señor Carlos Mesa con su bancada; en la medida que estas propuestas no estén involucrando asignaciones presupuestarias o modificaciones de otras normas, obviamente no van a tener transcurrir estos 15 días”, condicionó.