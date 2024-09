El MAS evista adelanta: en el Parlamento no habrá sesión con presión

Luego del arribo de la marcha cobista y la declaratoria de vigilia en el parlamento para obligar a aprobar los créditos que reclama el Gobierno, los legisladores del MAS-ala evista lanzaron la advertencia , no asistirán a ninguna sesión mientras permanezca la presión en la plaza Murillo.

“El día de hoy se han apostado en la Asamblea Legislativa para obligarnos, no hay garantías para la Asamblea Legislativa, para los diputados y senadores, no hay garantías para sesionar, si bien Luis Arce Catacora ha instruido una persecución política nuestros dirigentes, también la persecución política es para estos diputados”, lanzó la diputada Gladys Quispe, quien dijo que no asistirán a ninguna convocatoria.