El MAS impone su mayoría y elige a Nelly Arista y Yajaira San Martín como nuevas vocales del TSE

El diputado Gualberto Arispe (MAS) dijo que la elección de los vocales se produjo en un periodo constitucional que no le corresponde a esta Asamblea y por tanto, no se podía cuestionar ese nombramiento y para no prologar el debate planteó como suficiente la discusión. La oposición protestó por el "atropello" y Choquehuanca dio por aprobado el informe.