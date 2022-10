El MAS inicia proceso en contra de Lima y Luis Arce se reúne con Evo Morales

En este caso, según Lima, una magistrada se excusó, otros dos no estaban de acuerdo con la determinación . “Quedaban seis votos, y dos magistrados retiraron los suyos y la sentencia quedó sólo con cuatro votos, por lo que quedó sin efecto. Además, nunca se notificó. No desapareció, sigue ahí, pero no tiene los cinco votos necesarios”.

“Los ministros de Estado no somos parte de una investigación de la ley 44 . Muchos ministros y exministros estarán muy contentos, me quieren juzgar por juicio de responsabilidades, así que ningún ministro podrá ser investigado. Murillo y López festejarán”, ironizó.

Sobre la división dentro del MAS o la resolución del último ampliado del instrumento político que exigió la destitución de los ministros deGobierno, Eduardo del Castillo, e Iván Lima, el ministro de Salud señaló que él no participó en toda la reunión. “El tiempo que estuvimos tocamos temas netamente técnicos. El presidente prioriza el desarrollo antes de la división” aseveró y no respondió si se trató sobre el cambio de ministros.

Como si hubiera un pacto de silencio, el dirigente cocalero de BuloBulo, Dieter Mendoza, al salir de la reunión dijo a los periodistas que no se habló de los dos ministros. “Hablamos de salud, educación y dimos un cuarto intermedio. No existe división dentro el MAS, si diferencias que estamos resolviendo. No falta uno que otro que va atraicionar al instrumento, pero los militantes comprometidos con el pueblo no caeremos en el juego de la derecha”.