El MAS inicia su marcha de Caracollo a La Paz aceptando el desafío federalista de Camacho

El Movimiento Al Socialismo (MAS) inició este martes su marcha desde Caracollo (Oruro) hacia La Paz, aceptando el desafío federalista que lanzó en la víspera el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho. El presidente Luis Arce asegura que el “instrumento político” ganará las elecciones en cualquier escenario.

Tras encendidos discursos, exigiendo unidad, lanzando una advertencia a los comités cívicos y asegurando la defensa del Gobierno, la movilización se inició pasadas las 9:00 y está liderada por el jefe de Estado, el vicepresidente David Choquehuanca, el jefe del MAS, Evo Morales, la cúpula del oficialismo, además de dirigentes de las organizaciones sociales afines.

“El pueblo ganó las elecciones en 2006 en el Estado Republicano, ganamos las elecciones con el Estado Plurinacional, ganamos elecciones con autonomías, y ganaremos las elecciones con federalismo... Aquí el pueblo boliviano tiene la palabra, siempre; el pueblo es el que se tiene que hacer respetar, si no quieren respetar el voto popular en las urnas, lo haremos respetar en las calles”, volvió a arengar el mandatario.

Ayer Camacho aseguró que el modelo de país promovido por el MAS está agotado y propuso convertir a Bolivia en un Estado Federal para resolver los problemas políticos, sociales y económicos que enfrenta el país. “Tenemos que seguir los pasos legales y democráticos que nos plantea la Constitución Política del Estado”, dijo el gobernador cruceño.

El acto:





Sin embargo, a criterio del máximo ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, esa propuesta busca fragmentar el país. “Nosotros no podemos permitir que, con esa palabra, federalismo, intenten dividir Bolivia, para defender sus intereses personales, su riqueza, jamás vamos a permitir la división de nuestro pueblo”, manifestó.

A su turno, Evo Morales resaltó que la movilización, que se extenderá por casi una semana, tiene como objetivo principal “defender la democracia y la patria”, a tiempo de anticipar que el lunes “reventará” la sede de Gobierno, con la llegada de la multitudinaria columna.

“No quieren el Estado Plurinacional, quieren volver al Estado colonial. Nos dicen dictadura, tiranía, pero cuando la derecha gana, eso es democracia. Quieren reponer la Constitución de 1994 (…) No nos perdonan, esta pequeña oligarquía, que hayamos nacionalizado, recuperado los recursos naturales. Esta marcha que estamos comenzando, para llegar el lunes, reventará La Paz, vamos a demostrar nuestra fuerza, esto solo es un calentamiento”, remarcó Morales.

Arce no se siente solo

La máxima autoridad nacional, durante su intervención resaltó que “un pueblo marcha porque quiere hacerse escuchar. Quienes han perdido en las urnas, quienes no han tenido la capacidad de generar mayoría, quieren ganar de otra manera, por eso el pueblo marcha para reivindicar y decir que la apuesta del pueblo boliviano es la democracia, hermanos”.

Aseguró que “el pueblo no está en los comités cívicos, no están representados en ninguna oligarquía, es el que demuestra que es el verdadero motor de la economía (…) Con ustedes acá, hermanos, no me siento solo, aquí está el pueblo, muchas gracias”.

Luis Arce, Evo Morales y otros líderes del MAS encabezan la movilización /Foto: APG Noticias

Diferentes organizaciones afines al MAS participan de la marcha hacia la ciudad de La Paz/Fotos: APG Noticias





















