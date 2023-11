El MAS le dio comisiones al ala de Creemos que se alejó de Camacho

En la elección de comisiones y comités, que se realizó ayer en la Cámara de Diputados, el MAS apoyó a la plancha presentada en Creemos por el bando que se alejó de Luis Fernando Camacho, que coincidentemente apoyó con su voto la aprobación de la ley de presupuesto reformulado.



Este medio conoció que el jefe de bancada del MAS, Jerges Mercado, en persona, había negociado en persona con esta ala de la agrupación Creemos y que les había prometido a cambio la obtención de las comisiones y comités.



Eso fue exactamente lo que ocurrió. En la sesión de ayer, Creemos presentó dos planchas, lo que no ocurrió en el MAS ni en Comunidad Ciudadana.



En el momento de tomar decisiones, durante la votación, el presidente de Diputados, Israel Huaytari, pidió que se lea la plancha presentada por Sergio Maniguary, el jefe de bancada disidente a Camacho. Por voto electrónico, 65 asambleístas la apoyaron, 34 rechazaron y seis se abstuvieron.



Huaytari explicó que al haber obtenido mayoría absoluta, ya no era necesario considerar la nómina presentada por el diputado ‘camachista’, Óscar Michel.



La asambleísta ‘camachista’ María René Álvarez, consideró que esta es una nómina “completamente ilegal y arbitraria, porque el MAS dejó de lado la lista presentada por la bancada oficial y se dio lugar a la lista que presentaron los disidentes”.



Entonces, la nómina elegida para Creemos está conformada por los siguientes diputados: en la comisión de Constitución, el secretario del comité de control y armonización legislativa, será Leonardo Fabián Ayala Soria; en la comisión de justicia plural, Ministerio Público y defensa legal del Estado, la vocal de legislación ordinaria y Consejo de la Magistratura será Sandra Paz Mendez; en el comité del Ministerio Público y defensa legal del Estado, será vocal José Carlos Gutiérrez.



En la comisión de planificación, será vocal del comité de presupuesto, Walthy Egüez Paz; Comisión de economía plural, dentro del comité de industria será vocal la diputada Marioly Deisy Morón; dentro del comité de agricultura y ganadería, vocal Alba Moira Osinaga. Del comité de economía comunitaria será secretario Omar Jesús Rueda; dentro de la comisión de organización territorial de Estado y autonomías, sera vocal del comité de autonomías departamentales, Rosa Tatiana Áñez.



El comité de autonomías indígena originario campesinas, será vocal Óscar Charles Michel; en la comisión de naciones y pueblos indígena originario campesinos, será vocal Erwin Bazán. Y será vocal del comité de educación Runny Callaú; presidente de la comisión de política social, Tito Caero Vargas. La vocal del comité de Gobierno y policía será María Khaline Moreno; vocal del Comité de defensa, FFAA, fronteras y defensa civil, Sergio Maniguary; y secretario del comité de medioambiente, Fernando Llápiz.



Hubo sorpresas, como el caso del diputado Erwin Bazán, que estaba identificado con el otro bando.



Por otro lado, antes de la sesión en la que se aprobó el presupuesto reformulado, hubo una serie de encuentros entre ‘evistas’ y ‘arcistas’.



En la sesión de ayer, varios de ellos aludieron a esas reuniones de bancada. Efectivamente, el MAS presentó una sola plancha, lo que sorprendió si se toma en cuenta el alto grado de división que atraviesa esa fuerza política.



Sin embargo, durante las mociones previas, varios de ellos reclamaron que no los habían ubicado donde esperaban. “Este diputado estará donde le manden, pero sin embargo, hay que respetar la decisión de las bancadas”, dijo Gualberto Arispe. “¿Qué voy a hacer yo en la comisión de minería, no sé nada de minería?” reclamó Quintín Villazón. Asambleístas ‘evistas’ revelaron a este medio que el negociador, Jerges Mercado, no cumplió lo que había prometido.