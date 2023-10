El MAS llega dividido a su congreso y Evo pide a los ‘arcistas’ que vuelvan

El Movimiento Al Socialismo (MAS) instalará mañana su congreso ordinario en el poblado de Lauca Eñe, donde está el cuartel general de Evo Morales. El evento ha sido desconocido por la facción del partido que es leal al presidente Luis Arce y que ha planteado un amparo constitucional para anular la validez legal del congreso.​

El recurso legal, que también debe resolverse hasta mañana en una de las salas constitucionales del Tribunal Departamental de Santa Cruz, contará, no obstante, con la participación del Tribunal Supremo Electoral (TSE). De acuerdo con la Ley de Organizaciones Políticas, los partidos deben renovar sus directivas de manera periódica como antesala de las primarias que definirán a los candidatos a las presidencia.

La ejecutiva departamental de las Mujeres Bartolinas Sisa, Felipa Montenegro, presentó este recurso, pero desde el partido denunciaron “una manipulación informática” para que la demanda llegue a una sala específica, según anticipó el asesor legal del MAS, Diego Giménez. Incluso, anticipó acciones legales por la vía penal.

Evo Morales, por su lado, retornó ayer al país. Estuvo en Puebla, donde participó de la reunión del grupo que lleva el nombre de esa ciudad. Antes del periplo, en un contacto, con su programa semal, aseguró que el congreso va “sí o sí”.

“Estamos convocando, no se equivoquen, no se automarginen, no se autoexpulsen, no se autoeliminen políticamente. Pueden equivocarse, pero siempre serán bienvenidos al MAS. Vuelvan de donde han salido como autoridades”, invocó Morales a la facción del MAS que respalda a Luis Arce.

El político dijo que la convocatoria al congreso y los estatutos del MAS han sido amenazados por decisiones legales, tanto de los tribunales de control constitucional como electoral. “Quieren proscribir al MAS, el Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (IPSP)”, dijo. “Pero, el Congreso se hace sí o sí, cumpliendo con todas las formalidades y legalidades, cumpliendo con las resoluciones del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Será el Congreso más importante en la historia de Bolivia, del movimiento político más grande de la historia de Bolivia, del único movimiento político del mundo”, declaró el jefe del partido.

Evo Morales anunció hace una semana que será candidato a la presidencia en las elecciones generales de 2025. El Congreso ratificará esa postura tras su reelección como jefe máximo del partido.

Dijo que se preparan los documentos políticos y se presentará el informe económico del MAS a cargo de su dirección nacional. Luego las deliberaciones, dijo, se concentrarán en la aprobación de una declaración política para delinear los desafíos del partido, pero sin que se discuta su liderazgo.

Desde la facción evista del MAS y desde la dirección de productores de coca del trópico de Cochabamba anunciaron que en el congreso ratificarán a Evo como el dirigente máximo del MAS y candidato del partido para 2025.

“Recuerdan que nos decían ‘los salvajes no volverán al Gobierno’, pero los salvajes ya están en el gobierno, aunque con mal gobierno. Si alguno quiere irse que se vaya del MAS, como pasó con Alejo Véliz o Román Loayza”, señaló Evo, al comparar el escenario actual con las primeras disidencias que experimentó el partido que lidera desde hace más de 25 años.

El presidente Arce descartó el miércoles 25 de septiembre asistir al Congreso del MAS. “No podemos asistir a una casa donde no van a estar los verdaderos dueños, las organizaciones sociales fundadoras del MAS”, dijo el Jefe de Estado en una conferencia de prensa a su retorno de Nueva York, donde participó de la Asamblea General de las Naciones Unidas. El mandatario aseguró, ese día, que es académico y que no conspira en su manera de hacer política. Evo le pidió ayer, en respuesta a esa alusión, que demuestre cuántas veces ha bloqueado y ha participado de protestas sociales en el país.

Rodolfo Machaca, de la dirección del MAS, explicó que esperan a 1.200 delegados y que han recibido confirmaciones de todo el país. Señaló que se están definiendo los detalles de la organización para que el Congreso sea formalmente inaugurado este martes en el poblado de Lauca Eñe

Pero ayer, los dirigente interculturales del departamento de Santa Cruz anunciaron que no participarán del encuentro en Lauca Eñé, porque varios sectores fueron excluidos de la convocatoria.

En ese marco, el secretario ejecutivo de la Central Obrera Departamental (COD), Sósimo Paniagua, lamentó que el MAS los haya excluido. “Esperamos que les vaya bien, nosotros vamos a seguir defendiendo los intereses de los trabajadores”, remarcó.

El congreso del MAS moviliza además a 4.000 guardias sindicales que ya instalaron sus vigilias.

ANÁLISIS

"El MAS está sufriendo un desacoplamiento interno"

= Marcelo Arequipa, POLITÓLOGO

Lo que está pasado es una suerte de desacoplamiento interno en el MAS. Por un lado, está la dirigencia del partido, es decir, el aparato político partidario y eso está conducido por el expresidente Evo Morales. Por el otro, están las organizaciones sociales que son las fundadoras del MAS, que están yendo por otra dirección. En este último tiempo, esas organizaciones sociales han dado su respaldo al presidente Luis Arce Catacora.

Esta suerte de desacoplamiento aún no da señales que exista otro movimiento socialista. Por un lado, están los dirigentes del partido y las organizaciones van por otro lado que prefieren adscribirse al Instrumento Político Por la Soberanía de los Pueblos (IPSP).

Ahora bien, el clima electoral se está acelerando, especialmente en el Movimiento Al Socialismo y por efecto del anuncio del presidente Evo Morales de lanzarse como candidato. Además, se están generando fuertes tensiones entre el partido y el gobierno nacional y esto va a continuar después del congreso y del cabildo de El Alto.

En este este escenario, no creo que Evo Morales acepte que otro sea candidato si no es él. Incluso, veo difícil la posibilidad de que acepte ir a primarias sin antes contar con la certeza absoluta de que él va a ser el candidato y, por eso, ha llevado el congreso a Lauca Eñe. Evo necesita reafirmar allí su posición y luego ya pensar en considerar si puede ir compitiendo con otro candidato para 2025.