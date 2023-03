El MAS mantiene ‘pasanaku’ de magistrados y le da todo el poder al Legislativo para seleccionar candidatos para las elecciones judiciales

En total, el país debe elegir a 52 altas autoridades y no se permite la figura de la reelección en el mismo cargo, pero se han dado casos en los que magistrados se han repostulado, pero para otros puestos jerárquicos en las misma estructura judicial.

El presidente de la comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Juan José Jauregui (MAS), justificó el rechazo al indicar que el tema debería pasar por un reglamento y no por un proyecto de ley. Eso sí, anticipó que no se puede excluir a nadie de la selección de candidatos.

“Esta vez, los diputados patriotas no vamos a dejar, vamos a evaluar en función de los intereses de la población boliviana. Han hecho llegar una propuesta sobre la reglamentación, vamos a ver si es viable. Si no condice con lo que está pidiendo la población que quiere magistrados idóneos y una justicia transparente, no vamos a apoyar”, afirmó el diputado ‘evista’ Rarmiro Venegas (MAS).