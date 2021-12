El MAS niega “persecución política” y dice que la justicia reacciona tras “dormirse mucho tiempo”

Escucha esta nota aquí

El Movimiento Al Socialismo (MAS) niega que la aprehensión del exdirigente cívico Marco Pumari sea parte de una “persecución política” contra la oposición y señala que la justicia está reaccionando tras “dormirse por mucho tiempo”, sobre los casos relacionados a los hechos de 2019.

En conferencia de prensa, el presidente de Diputados, Freddy Mamani, sostuvo que el exlíder de Comcipo fue aprehendido porque no se presentó a declarar ante la Fiscalía por la quema de las instalaciones del Tribunal Electoral Departamental (TED) de la Villa Imperial, en 2019.

“Este señor Pumari ha sido citado, no se ha presentado y por eso se lo ha aprehendido, es lo que se cumplió, la justicia ha ordenado los allanamientos, por lo tanto, todo el procedimiento judicial cumple los derechos de las personas, no podemos distorsionar, esto no es absolutamente ninguna persecución política sino es el cumplimiento de la justicia”, sostuvo.

La noche del jueves, 9 de diciembre, un fuerte contingente policial llegó a Potosí para realizar tres allanamientos a las instalaciones de Comcipo, además de detener al excandidato a la Vicepresidencia de Creemos (Pumari), quien ahora se encuentra en Betanzos, donde prestará su declaración informativa ante el Ministerio Público.

Según Mamani, no existe ninguna injerencia del Gobierno sobre ese proceso, al contrario, recordó que se cuestionó la demora de la Fiscalía en la investigación del supuesto “golpe de Estado”, que surgió, a su criterio, en medio de las denuncias de fraude electoral.

“Criticamos el hecho de que (la justicia) se haya dormido por mucho tiempo y recién esté reaccionando, se ha cumplido todos los procedimientos, no hubo violencia ni atropello a esta persona, sabemos que este señor ha tenido que generar un caos en todo el país, lideró la quema del tribunal electoral y ahora sabemos por qué, porque querían obstruir el trabajo que tenía que verificar si hubo o no fraude”, agregó Mamani.