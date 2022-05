El MAS no cambiará su candidato a Defensor del Pueblo y la sesión se reinstalará el miércoles a las 14:30

Escucha esta nota aquí

El Movimiento Al Socialismo (MAS) manifestó este martes que no cambiará a su candidato en la elección del Defensor del Pueblo. La sesión se reinstalará el miércoles 18 de mayo, a las 14:30, de acuerdo a la convocatoria oficial.

Andrónico Rodríguez, presidente del Senado, sostuvo que mantendrán el apoyo a Pedro Callisaya, el mejor evaluado por la comisión Mixta de Constitución, y que, en caso de no lograrse los dos tercios requeridos, anunciarán otras medidas que prefirió no adelantar.

“No sabemos cuál es el motivo, pero todavía hay seis que están en carrera, se elegirá de entre uno de ellos, nosotros siempre hemos optado por el mejor calificado por la comisión Mixta”, dijo tras conocerse la declinación de Porfirio Machicado, el tercero mayor votado, para viabilizar la elección.

El lunes no logró concretarse una reunión entre las jefaturas de bancada de las tres fuerzas políticas. Creemos no participó de la convocatoria a la que acudieron Comunidad Ciudadana (CC) y el oficialismo.

La convocatoria:

#ULTIMO Reinstalación de la sexta sesión ordinaria de la Asamblea Legislativa Plurinacional, miércoles 18 de Mayo a horas 14.30. Continuando el orden del día. “Elección y Designación de la Defensora o Defensor del Pueblo. #DesignacionDelDefensorDelPueblo2022 pic.twitter.com/QD9WrnmdqC — Senado de Bolivia (@SenadoBolivia) May 17, 2022

“Han dicho muchas versiones, que no iban a viabilizar, emitieron su voto a favor de una postulante, dicen que todos son masistas, pero no se les entiende a algunos asambleístas de Creemos y Comunidad Ciudadana, algunos medios dicen que el MAS no logró dos tercios, es que no es para el MAS los dos tercios, es para elegir a un Defensor del Pueblo, no estamos eligiendo a un candidato político, es importante que tomen conciencia los asambleístas de Creemos y Comunidad Ciudadana”, dijo la autoridad.

Andrónico espera que este miércoles se pueda “salir de este empantanamiento, porque estamos convencidos que el pueblo necesita un Defensor que represente a todos”, anticipando el mismo procedimiento para la votación.