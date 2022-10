El MAS pide ‘borrar’ a Iván Lima del Ejecutivo y le llaman ‘cobarde’

“El cobarde que borra sus tuits después de escribirlos tiene que ser borrado del Órgano Ejecutivo y eso lo dijo el ampliado nacional. Refiriéndose a mi persona y a mi familia, él (Iván Lima) piensa tapar todas las cuestionantes que existen bajo su dirección del Ministerio de Justicia, pero se equivoca. El pueblo sabe que fue parte de la USAID, trabajó con el MNR y no nos extraña que defienda a Carlos Mesa” , dijo con molestia el diputado Gualberto Arispe.

El legislador llamó a conferencia de prensa para rechazar las acusaciones del ministro Lima quien dijo que Arispe “gestionó” un cargo en Derechos Reales para su esposa . “Hay que preguntarle al diputado Arispe dónde está trabajando su esposa en este momento, si no es funcionaria de Derechos Reales y cómo ha llegado al cargo y qué gestiones hizo Arispe”, cuestionó Lima en EL DEBER Radio.

Arispe le advirtió al ministro que la próxima vez que se refiera a su persona lo haga cuando esté inscrito en el MAS para tener una discusión “de militante a militante”. El parlamentario no fue el único en hablar de la no militancia de Lima, también lo hizo el líder del MAS. “Ante las continuas denuncias de cuoteo de cargos y redes de encubrimiento en la administración de justicia, reiteramos que los principales denunciados, ministro de Justicia y expresidente del Consejo de la Magistratura, no son militantes del MAS-IPSP”, escribió Evo Morales en su cuenta de Twitter.