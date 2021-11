El MAS pide que los campesinos se replieguen de Potosí y convoca a diálogo sobre la Ley 1386

Escucha esta nota aquí

El Movimiento Al Socialismo (MAS) instruyó este miércoles el repliegue de los campesinos en Potosí y abrió la posibilidad de un diálogo sobre la Ley 1386, de Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento del Terrorismo.

Mediante su cuenta en Twitter, el presidente de Diputados, Freddy Mamani, sostuvo que no existen razones para que los originarios permanezcan en la Villa Imperial, debido a que se suspendieron todos los actos por su aniversario y el jefe de Estado, Luis Arce, canceló su visita.

“Hermanos campesinos fueron a la ciudad de #Potosí por el aniversario del grito libertario potosino y recibir al presidente Arce, pero él no asistirá a los actos, por tanto pedimos a nuestros hermanos retornar a sus poblaciones para seguir trabajando por la reactivación del país”, posteó.

Similar posición asumió Eber Rojas, secretario ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), quien consideró urgente un diálogo para solucionar el conflicto.

El tuit:

Hermanos campesinos fueron a la ciudad de #Potosí por el aniversario del grito libertario potosino y recibir al presidente Arce, pero él no asistirá a los actos, por tanto pedimos a nuestros hermanos retornar a sus poblaciones para seguir trabajando por la reactivación del país. — Freddy Mamani Laura (@ProfeFreddyM) November 10, 2021

“En un análisis, en la Confederación, pensamos que es lo más justo que haya mesas de negociación y diálogo por la ley 1386, no podemos ir directo al enfrentamiento entre hermanos (…) El Gobierno de nuestro hermano Lucho Arce tiene que asumir su responsabilidad y dialogar, porque si no dialoga y va directo al enfrentamiento, no está bien tanto por los hermanos de la ciudad o del campo", indicó.

Mamani informó que “hasta el momento no nos ha llegado alguna observación concreta” a la norma, pero insistió que “quienes tienen observaciones a un diálogo para que presenten sus propuestas. Estamos prestos a aclarar todas sus dudas”.