El MAS plantea ley para inhabilitar a autoridades electas que tengan familiares en las mismas entidades públicas

El Movimiento Al Socialismo (MAS) plantea un proyecto de ley que tiene la intención de inhabilitar a autoridades electas que tengan familiares hasta segundo grado de consanguinidad en la misma entidad pública. La iniciativa apunta a los casos de Manfred Reyes Villa, alcalde de Cochabamba, quien tiene a su hijo en el Concejo Municipal de esa ciudad; y de Santos Quispe, gobernador de La Paz, que tiene a su esposa como asambleísta departamental.

"Bajo los principios de legalidad, imparcialidad, ¿el hijo va a fiscalizar a su padre? Imposible. También es imposible que una esposa fiscalice a su esposo, eso es imposible. Yo no creo. Realmente hay que ser sinvergüenza para hacer esto", cuestionó el diputado Héctor Arce (MAS), proyectista de la norma.

El legislador añadió que para "ponerle un alto al abuso" se debe modificar el artículo 109 de la Ley 026 de Régimen Electoral. Arce sugiere que el siguiente texto: " Las candidaturas a cargos electos nacionales, departamentales, regionales y municipales que resulten electas, podrán ser inhabilitados de oficio o a denuncia, cuando se establezca un vínculo de parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad y segundo de afinidad entre algún miembro del Órgano Ejecutivo y algún miembro del Órganos Legislativo electo en su mismo acto electoral".

Al respecto, el concejal Manfred Reyes Villa Áviles, hijo del alcalde cochabambino, aseguró que en el tema laboral no entremezcla la relación familiar y prometió una gestión transparente. "Yo separo el tema familiar con el tema laboral. Entonces en el tema laboral el señor Manfred Reyes Villa no es mi padre, no es nadie, es un alcalde más", dijo el concejal a radio Erbol.

En Santa Cruz de la Sierra, el alcalde Jhonny Fernández tiene a su hijo, Luis Miguel Fernández, como concejal del municipio.

En la gestión de Evo Morales también hubo denuncias de nepotismo. Cuando Héctor Arce Zaconeta era ministro de Justicia una de sus hermanas trabajaba en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). También el exministro Eugenio Rojas tenía a su hijo en el aparato estatal. Así hubo varios casos de nepotismo.