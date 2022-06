El MAS presiona: les baja el dedo a los ministros de Justicia y Gobierno, y conmina a Arce

Escucha esta nota aquí

El ministro de Justicia, Iván Lima, se sumó a su colega de Gobierno, Carlos Eduardo Del Castillo en la “lista negra” del MAS, cuyo ampliado pidió la renuncia de ambas autoridades, confIrmaron por separado el vicepresidente del oficialismo, Gerardo García y el dirigente campesino, Santos Valdez, quien además dijo que el presidente Luis Arce debe hacer cumplir estas resoluciones porque está conminado por estatuto.





“Ha habido observaciones al trabajo de los dos ministros y tienen que renunciar”, dijo de manera escueta García en Cochabamba, luego de la conclusión del ampliado. Mientras que Valdez dijo que pasarán las resoluciones del evento al presidente y debe ser quien haga cumplir estas sanciones.





“Hay sanciones que dice el estatuto, vamos a pasar estas resoluciones para que sean de conocimiento del presidente (Luis Arce), él hará cumplir, caso contrario será convocado por el instrumento político para resolver esta situación, porque (los ministros) no han sido elegidos con voto, nosotros no tenemos por qué decir que esos ministros son de nosotros, nosotros no hemos puesto los ministros”, protestó el dirigente campesino.





Según explicó Valdez, la dirigencia recibió la información de que ambas autoridades ni siquiera son militantes del MAS, lo que empeoró su situación y dijo que fueron los propios asistentes al evento quienes denunciaron que no son parte de esta fuerza política.





EL DEBER ingresó al portal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) a revisar la militancia de las dos autoridades y comprobó que ambos no figuran como militantes en la aplicación del “Yo Participo”. El ministro de Gobierno está registrado en el padrón en la ciudad de Santa Cruz; mientras que Lima figura en la ciudad de La Paz.





Esta aplicación que contiene la militancia de todos los ciudadanos, notifica claramente, “usted no es militante”, en los dos casos.





Vista la reacción de la dirigencia, también se consultó sobre la militancia de los dos primeros mandatarios. Tanto Luis Arce como David Choquehuanca figuran en el padrón de La Paz y son militantes del MAS-IPSP.





García había declarado con anterioridad que de acuerdo con el nuevo estatuto del MAS, todos los funcionarios públicos, incluidos los dos primeros mandatarios, deben tener militancia y de hecho, el miércoles empezó la reinscripción en el propio ampliado masista.