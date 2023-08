El MAS propone unir ley y reglamento; un senador habla de empezar todo de cero

“Se va a empezar de cero, en algunos temas hay absoluta coincidencia, en realidad creo que se va a redactar una propuesta de ley nueva, por lo tanto, creo que es la mejor forma, porque si empezamos a debatir la propuesta de una agrupación o partido político y las otras no, entonces nos podemos empantanar , entiendo que es un papel en blanco”, dijo el senador Luis Flores, quien preside la comisión mixta de Justicia y estará a cargo de la preselección de los candidatos al Tribunal Agroambiental y al Consejo de la Magistratura.

El presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, declaró este martes que en esta instancia ya existe un proyecto en tratamiento , que es la propuesta del MAS, pero que en aras de la concertación se congelará la consideración del mismo, sin embargo, no habló de retirar esta propuesta.

“Los plazos tienen que ser también redefinidos, ya desde el principio no puede decir una institución como el Tribunal Supremo Electoral ‘yo necesito tanto’, se tiene que conciliar. Si Órgano del Estado se cierra y al otro Órgano no le da un día o dos días, no vamos a avanzar absolutamente nada, se tienen que sentar y se tiene también que conciliar”, recomendó el oficialista.