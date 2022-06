El MAS se impone e inicia elección del Contralor; se prevé conflictos

Escucha esta nota aquí

Con mayoría absoluta y pese a una veintena de observaciones de la oposición al reglamento, ayer los legisladores del MAS se impusieron y aprobaron la convocatoria para elegir al Contralor General del Estado, cuyo cargo está a una semana de fenecer. Las alianzas opositoras Creemos y Comunidad Ciudadana (CC) pidieron consensuar la norma y ante sus intentos fallidos advirtieron que en la fase de designación evitarán que el oficialismo consiga los dos tercios.



“Como en el defensor, nosotros no le vamos a dar los dos tercios para que el MAS tenga una Defensoría azul y en este caso, pese a todas las advertencias que el hemos hecho al presidente de la Asamblea, este debate se direccionó a un manejo político”, afirmó el diputado Edwin Bazán, de Creemos.



Desde CC denunciaron que el oficialismo “va a galope” para designar al nuevo contralor, sin haber elegido aún al Defensor del Pueblo, con la intención de controlar las instituciones del Estado y “tapar la corrupción del Gobierno y del oficialismo”.



En ese contexto, convocaron a “una cruzada nacional para recuperar el Estado de Derecho y las instituciones de garantías” que defienden al ciudadano ante el Gobierno.



Henry Lucas Ara Pérez fue designado el 2016 como contralor general del Estado y su gestión concluye el 30 de junio de este mes, y el 1 de julio la Asamblea Legislativa tendría que designar a la nueva autoridad en el cargo.



Sobre la sesión de ayer, la senadora Eva Humerez (MAS) y presidenta de la Comisión lamentó la actitud de la oposición y los increpó por no tener propuestas.



“Lo único que buscan es hacer show mediático y buscan trabar lo que por mandato la Constitución establece de que nosotros, como asambleístas, tenemos la potestad de designar ciertas autoridades”, manifestó Humerez.



Falta de consenso



La sesión inició minutos antes de las 15:00 y se extendió hasta las 18:30, en este tiempo hubo protestas de la oposición por la falta de consenso y algunos cruces de palabras entre fuerzas políticas. Los opositores denunciaron al MAS por intentar cooptar la Defensoría y la Contraloría; el partido azul los acusó de no tener propuestas y no cuestionar el gobierno de Jeanine Áñez.



Una vez instalada la sesión, el jefe de bancada de CC en la Cámara de Diputados, Carlos Alarcón, planteó la postergación del debate hasta que se alcance un consenso sobre este proceso.



Sin embargo, la mayoría oficialista rechazó la propuesta y se abrió la lectura del informe y la explicación de los proyectos de norma que también fueron rechazados por los legisladores opositores en la Comisión Mixta de Planificación, Política Económica y Finanzas porque no habían firmado ni aprobado el informe como leyó el diputado secretario.



El debate se centró en los pedidos de los opositores para hacer cambios al reglamento sobre meritocracia y calificación. Hubo algunos cambios de forma que no son trascendentales.



Observaciones



Los legisladores de la oposición coincidieron que el reglamento debe exigir la especialización hasta maestría de los postulantes y también incluir calificación cuantitativa.



La alianza Creemos enumeró 23 observaciones sobre fuentes de verificación de documentos (certificación que demuestre no tener deudas con el Estado), servidor público de libre nombramiento y no solo cargos electos en 15 años y no 10 años como dice la convocatoria para garantizar que los postulantes no tengan vínculos con el gobierno de Evo Morales.



El diputado Edwin Bazán dijo que sus propuestas fueron enviadas a la Comisión el 11 de mayo, pero la senadora Humerez no las habría tomado en cuenta.



CC planteó un examen escrito a los postulantes que sea valorado por académicos. Se sugirió una evaluación mixta para elegir a un “profesional técnico y capacitado”.



La aludida aclaró que el senador Henry Montero, a nombre de Creemos, entregó la propuesta y observaciones fuera de plazo establecido en el reglamento. Enfatizó que en una semana ninguna fuerza política, solo el MAS entregó sugerencias de forma escrita.



REGLAMENTO DE DEBATES



Obviando el reglamento de debates de la Asamblea, la mayoría masista impuso la convocatoria y el reglamento de selección del nuevo Contralor General del Estado, uno de los diputados oficialistas propuso la suficiente discusión y fue la excusa para cerrar el debate; mientras los opositores alertaron que este será un nuevo proceso inconcluso.



El artículo 104 del reglamento de debates que utiliza la Asamblea, señala que la suficiente discusión se puede plantear después de que transcurra cinco horas de debate. El debate de esta tarde empezó a las 16:55 y a las 18:45 el Vicepresidente David Choquehuanca llamaba a votar por la suficiente discusión.