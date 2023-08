El MAS ya habla de una ley corta para ampliar el mandato de los actuales magistrados

La comisión especial que debe preparar la ley de convocatoria, preselección y elección de magistrados en el Órgano Judicial, también planteó la necesidad de elaborar otra “ley corta” que amplíe el mandato de estas autoridades porque vieron que no existe el tiempo suficiente para culminar este proceso en este año.

“En la primera reunión se ha estado analizando, si no llegamos hasta el 3 de septiembre ¿qué alternativas buscamos? Los partidos de oposición, Creemos y Comunidad Ciudadana, han planteado una pequeña ley corta de ampliación de mandato de 30 o 60 a las actuales (autoridades judiciales) que están en función, con eso vamos a dar una solución”, reveló el jefe de bancada del MAS en la Cámara de Diputados, Andrés Flores.

Flores también explicó que en la reunión con los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE), estos les dijeron que no es posible llevar adelante unas elecciones en menos de 90 días , ese plazo que dieron los vocales hizo realizar los cálculos a los políticos que decidieron ampliar el mandato de los jueces del Órgano Judicial.

Para llegar a esa fecha con autoridades judiciales electas, la Asamblea debía empezar de inmediato la preselección de los candidatos, no obstante, en 11 días no hubo acuerdos. La Asamblea debía entregar las listas de los preseleccionados al TSE el 3 de septiembre, de tal modo que el ente electoral organice las elecciones del 3 de diciembre de este año y un mes después, el 3 de enero, posesione a las nuevas autoridades, esos plazos ya no serán posibles de cumplir.