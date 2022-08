El mercado ‘ilegal’ vende coca de segunda, llega de Perú y de Chapare

La Paz vive días de conflictos por el enfrentamiento con cocaleros Arnold Alanes es el administrados del mercado donde se denuncia que existe venta de coca de segunda y de otras regiones. El dirigente aseguró que a ese centro de abasto llega coca de productores que son relegados de Adepcoca y fue firme al decir que no cerrarán el mercado ubicado en la calle 1 de Villa El Carmen.

El dirigente de Cofecay detalló que el precio de la coca bajó tanto que ya no justifica los costos de producción y transporte. Choque relató que el precio más bajo que se registró fue Bs 10 por libra, cuando antes se pagaba Bs 35 por la misma cantidad. Actualmente la libra tiene un costo de Bs 22 y todavía sigue siendo un precio a pérdida.

“Yo no me puedo acercar a ese mercado (paralelo) porque me conocen. Sabemos que a ese mercado llega coca de Chapare, coca de segunda de Yungas que la venden a precios bajos. Eso quita competencia, es competencia desleal”, afirmó Spedding.