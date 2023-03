El Ministerio de Educación convoca a maestros a reinstalar el diálogo este miércoles

El Ministerio de Educación volvió a convocar a la dirigencia del magisterio urbano a reinstalar la mesa del diálogo y la cita está prevista para las 18:00 de este miércoles en las mismas instalaciones de dicha cartera de Estado, donde en varias oportunidades se intentó solucionar el conflicto sin éxito. No obstante, la dirigencia del magisterio urbano indican que el paro de actividades del viernes es inminente si el Gobierno persiste en no atender sus demandas.

La gasificación ocurrió cuando autoridades del Ministerio de Educación y la dirigencia de los educadores se habían sentado a dialogar, pero, al igual que en otros encuentros, no llegaron a ningún acuerdo y los maestros ratificaron su decisión de ir a un paro de actividades el próximo viernes .

Sin embargo, “creemos que no vamos a llegar al paro, más al contrario, siempre esperamos su recapacitación y reflexión de nuestros colegas maestros; no se dejen llevar con esa corriente intransigente de uno o dos dirigentes que están ahí adentro mimetizados, que tienen otras intenciones, no del diálogo, sino intenciones foráneas o politizadas”, añadió Puma en una entrevista con Bolivia TV.