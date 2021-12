El Ministerio de Salud desconoce si Choquehuanca se vacunó, pero conmina a que lo haga

Escucha esta nota aquí

En medio de la polémica, el propio Ministerio de Salud desconoce si el vicepresidente David Choquehuanca tiene el esquema completo de vacunación contra el Covid-19; sin embargo, la viceministra de Vigilancia Epidemiológica, María Renee Castro conminó a todos los servidores públicos a vacunarse en este tiempo, donde la cuarta ola de contagios golpea al país.





“La verdad yo desconozco, no lo sigo todos los días. No sé si (el vicepresidente) estará vacunado, desconozco. No sé si lo habrá hecho, pero esperemos que lo haga. Recordemos que estamos a pocos días de que la norma se ponga en curso” advirtió la autoridad cuando le consultaron si el Segundo Mandatario recibió las vacunas.





A mediados de noviembre, se reveló que el vicepresidente no había recibido ninguna de las dosis de las vacunas que distribuye el Gobierno.





Por otro lado, el 22 de diciembre se promulgó el Decreto 4640 que dispone la obligatoriedad de portar un carnet de vacunas o una prueba PCR con 48 horas de antigüedad a partir del 1 de enero para funcionarios públicos y para que la población pueda ingresar a instituciones públicas y privadas.





Castro recordó que, desde esa fecha, todas las personas que quieran viajar a cualquier departamento por vía terrestre, por vía aérea o que deseen acceder a lugares que tienden a tener a mucha gente concentrada, tendrán que presentar este documento oficial.





“No van a ser válidas las pruebas antígeno nasal y tampoco las pruebas PCR que se realizan en el sistema público y en el Seguro Social. Las pruebas que nosotros tenemos son para la población que las necesita (…) estas pruebas están garantizadas y son completamente gratuitas, pero son para el sistema de salud, no para que las personas accedan a una discoteca o un cine”, graficó la autoridad.





De ese modo, Castro dijo que todas aquellas personas que deseen sacarse una prueba PCR tendrán que acudir a un laboratorio privado y de ese modo certificar que no están contagiadas para ingresar a los sitios públicos.





El vicepresidente acude a reuniones con los sectores sociales, principalmente, y en varias oportunidades llegó a las mismas sin guardar las medidas de bioseguridad que el propio Gobierno estableció a través de decretos.





El Gobierno central y los gobiernos departamentales tienen serios problemas para la vacunación en el área rural, lugares donde se advierte cierta resistencia a las campañas de inmunización. Lo curioso es que es que en la zonas rurales es donde mayormente asiste el vicepresidente.

Lea también Edición Impresa La decisión de Choquehuanca de no vacunarse pone en aprietos al MAS El Gobierno fijó desde el 1 de enero de 2022 la obligatoriedad de portar el certificado de vacuna o una prueba PCR negativa para entrar a espacios públicos