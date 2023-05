El ministro Del Castillo es el más cuestionado por ‘evistas’, pero lo salvan por tercera vez

“¡No existió ningún secuestro!” “¡ Hay grupos violentos, extremistas y de ultra derecha que se escudan en el derecho a la protesta para legitimar acciones vandálicas y antidemocráticas!” ¡Así lo demostraron en 2019 con su golpe, esta no es la edad media!, “¡Ustedes ya nunca más tendrán el poder!, ¡nunca más manejarán el país como lo hacían en 2005!”, “no van a volver por la puerta. Dijimos, volveremos y seremos millones, y fuimos 4 millones que votaron por el MAS, algo que ustedes radicales nunca tendrán”, “¡Violentos!”, “¡ladrones¡”, “¡golpistas!”, arengó Del Castillo en la Asamblea.

La diputada arcista Deysi Choque, una de las críticas a Del Castillo, cambió de discurso. “No pueden escuchar las verdades de lo que decía nuestro ministro. El proceso seguido en la detención del señor Camacho fue legal , y como eso no les gustó, intentaron tomar el atril, y no vamos a permitir que se le falte el respeto a una autoridad del Ejecutivo, y menos a nuestro presidente nato de la Asamblea”, manifestó Choque.

La diputada María René Álvarez, Creemos, acusó al ministro. “ Nos agredió, nos insultó a los cruceños. No vimos una reacción del moderador, que es el vicepresidente , que no le puso un alto, y sacaron el grupo de choque del MAS que nos agredió físicamente. Los señores viendo de palco”.

El diputado ‘evista’ Héctor Arce, en la misma línea, dijo que “ la soberbia y arrogancia de Del Castillo ofendió a los parlamentarios , y Choquehuanca no hizo nada”. Sin embargo, pese a eso, una vez más no hubo los votos para censurarlo.

Del Castillo también fue salvado por los ‘evistas’ en la interpelación del 31 de mayo de 2022, cuando asistió a la Asamblea para rendir un informe por la inseguridad en El Alto. Fue entonces cuando anunció patrullaje aéreo a esa urbe. Tiempo después, entregó un helicóptero, pero la alcaldesa Eva Copa informó que no lo utiliza porque el costo del combustible es muy alto y la comuna no está en condiciones de sustentarlo. En esa sesión no se registraron incidentes, aparte de algunas intervenciones de los ‘evistas’.