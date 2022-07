El ministro Montaño anuncia la resistencia del Plan 3.000 contra el paro

“Le vamos a decir al gobernador (Luis Fernando Camacho) que no vamos a ir al paro; le vamos a decir que no vamos a ser un alumno faltón (como lo acusan a él por no ir a la reunión con los gobernadores y municipios donde se decidió postergar el censo). No hizo su trabajo, no nos haga perder $us 32 millones por el día del paro que está convocando”, dijo Montaño.