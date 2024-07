El MSM resurge, pero sin personería jurídica

Consultado por una eventual candidatura, Del Granado sostuvo que el MSM “tiene que ser un gran impulsor de la renovación” y que está en busca de nuevos líderes para la conducción del país . En el evento Del Granado descartó ser postulante presidencial. “Ya no estoy en el momento de las candidaturas. Estamos en el momento de impulsar nuevas generaciones y nuevos liderazgos. El Movimiento Sin Miedo hoy día tiene que ser el impulsor de nuevos liderazgos y esa es nuestra tarea”, insistió el político.

Político conocido

El MSM actualmente no está en los registros del Tribunal Supremo Electoral (TSE) ya que no tiene personería jurídica. Este partido ganó tres veces la Alcaldía de La Paz, dos veces con Juan Del Granado y una con Luis Revilla, quien luego fundó la agrupación sol.bo, con la que ganó por segunda las elecciones en La Paz. En 2014, el MSM perdió su personería jurídica, luego de no lograr el porcentaje de votos mínimo en las elecciones generales.