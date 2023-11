El narco Marset juega al divo y se dejará ver este domingo en la tele, en horario estelar

Esta noche, Marset jugará a ser un divo que aparecerá en la tele en horario estelar. Jugará a convertirse en una especie de Aurelio Casillas (interpretado por Rafael Amaya) , protagonista de la serie El señor de los cielos , un narco, protagonista no antagonista, amado más que odiado por los seguidores del programa.

La diferencia es que Marset no es un personaje de ficción, es un narcotraficante de carne y hueso, quien en la última década ha actuado en Uruguay, Paraguay y Bolivia. Está involucrado en el transporte de cocaína al hemisferio norte, entre otros graves crímenes y es el principal sospechoso de organizar el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, ocurrido en Colombia en mayo de 2022, así lo describió el diario español El País en una nota en la que lo define como “el narco que se burló de Bolivia”, reportaje que fue publicado luego de que él se le escapó a las autoridades de este país.

Quien le concederá ese espacio es la periodista uruguaya Patricia Martin. Ella viajó en un avión comercial hasta Paraguay. Luego realizó tramos en helicóptero y por tierra hasta llegar a una mansión en una hacienda en medio de la selva, quién sabe dónde. Allá permaneció tres días con el narco Marset, y aún no contó si es que ese lugar se parece a Nápoles, la propiedad donde Pablo Escobar, en sus ‘buenos años’, montó un zoológico con animales que trajo del África. La televisora sacó ya un avance de la conversación. “Cuando hablan de mi, dicen, dicen, dicen. Yo quiero ver si, ojalá nunca tengan la oportunidad, pero si me capturan ver, de todo lo que dicen, de qué tienen pruebas”, afirma Marset sonriente en un ambiente con el suelo y las cortinas de color marfil, sentado como su entrevistadora en sillones de color azul.

En el adelanto lanza un dardo contra el gobierno boliviano. “Me ayudaron, si no, ya estaría preso”.

Habla de su familia y desliza que está lejos de ellos. “Yo solo estaba con captura, mi mujer no. Los niños seguirían yendo al colegio. Estaría con ellos o los visitaría porque es mi familia y para mí yo estaría preso”. “Yo en el tema pasaporte no gasté un dólar”. Y absolutamente tranquilo, admite que es narco: “No estoy de acuerdo con la legalización de ningún tipo de droga, el que vende no consume”, afirma sonriente.