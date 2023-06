El ‘narcovuelo’ pudo salir de Cochabamba y no de Viru Viru, según pesquisas

El cargamento de casi media tonelada de cocaína que fue transportado desde nuestro país en un avión de BoA hasta Madrid-España, pudo salir del aeropuerto de Cochabamba Jorge Wilstermann y no de Viru Viru, de Santa Cruz. Son los últimos informes de inteligencia que maneja la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) y la Fiscalía de Sustancias Controladas sobre el descubrimiento de la droga el 12 de febrero en el aeropuerto de Barajas de Madrid, que originó un escándalo en nuestro país. Esa es la razón del sorpresivo allanamiento desde tempranas horas de ayer al aeropuerto Wilstermann de Cochabamba, a las oficinas de BoA, a Naabol, a la Aduana y de la Felcn a cargo de los canes en esa ciudad. Estas acciones se realizaron en todo el aeropuerto, pero además una requisa especial en las oficinas centrales de BoA. Los allanamientos se registraron en virtud a órdenes emitidas por la jueza séptimo de sentencia de Santa Cruz, Anay Añez Mendoza, que tiene el control jurisdiccional del caso del ‘narcovuelo’. Los informes a los que accedió EL DEBER, señalan que en el curso de las investigaciones la Felcn y la Fiscalía manejan varias hipótesis desde la embarcación de la cocaína al avión de BoA , el movimiento realizado antes hasta que el producto prohibido llegó a Barajas en Madrid. Sin embargo, una de las hipótesis más posibles en las investigaciones es que el cargamento pudo salir del aeropuerto cochabambino y Viru Viru solo fue utilizado como una vía transitoria. Durante las incursiones en Cochabamba, los agentes de la Felcn y la Fiscalía procedieron además al secuestro de evidencias como documentación, equipos electrónicos, grabaciones de cámaras y otros, pero no capturó a ninguna persona. El carrito cargador es clave Con las nuevas investigaciones y allanamientos, la historia del curso de las investigaciones puede cambiar y dar un giro sorprendente. Durante los allanamientos de ayer en Cochabamba la Felcn y la Fiscalía indagaron de manera minuciosa dos vuelos que el 12 de febrero salieron desde el aeropuerto Wilsterman . La hora de las salidas coinciden y hay indicios de que la cocaína fue introducida a esa terminal, acomodada y cargada a una nave de BoA para su vuelo con escala en Santa Cruz y luego a Madrid. La hipótesis cobra más fuerza con un detalle detectado. En las imágenes captadas por las cámaras de seguridad se observa que los 478 kilos de cocaína primero fueron cargados a un carrito o carro de mercancía. Fue usado para llevar la carga hasta la bodega del avión. Este carrito, incluso,  es usado para ingresar comestibles y otros de provisión a las líneas aéreas.

Sin embargo, las pesquisas revelan que el carrito que se observa con los 478 kilos de droga para abordar a la nave es de uso para carga nacional y no internacional. Las investigaciones dicen que hay carritos para área nacional específico y para carga internacional. Esta es una de las razones de la sospecha para las investigaciones que va cobrando fuerza la hipótesis de que la droga salió de Cochabamba.



Las nuevas acciones pueden cambiar la historia y las pesquisas se encaminan a concentrarse en Cochabamba en busca de los principales actores.



Hasta el momento hay nueve personas detenidas con órdenes judiciales. Ya fueron enviados a la cárcel de Palmasola con detención preventiva el capitán Carmelo C. C. G., encargado de canes del aeropuerto de Viru Viru; Juan Carlos V. R., oficial de seguridad civil; Jorge W. D., operador de BoA; Diego V. U, funcionario de BoA; Freddy Ch. G., funcionario de BoA; Ronald Marcelo C., trabajador de la empresa de courier José María de Santa Cruz; Maribel R. A., representante legal de esta empresa de Courier y Lenny R. L., operadora de BoA.



Declaraciones de policías



Duros cuestionamientos surgieron a todo nivel en Bolivia tras difundirse de la incautación de la cocaína en Madrid. La noticia se conoció a inicios de junio, pero las autoridades aseguraron que de España nadie reportó la acción antinarcóticos. Luego las autoridades españolas revelaron que el caso fue de conocimiento de sus pares en Bolivia y que incluso se solicitó el envío de imágenes de cámaras de seguridad.



La semana pasada la Fiscalía convocó en calidad de testigos a declarar a jefes de los grupos de élite de la Felcn de Santa Cruz. Asimismo, se llamó al director nacional de la Felcn José Illanes. Todos declararon, pero sus testimonios son de carácter reservado y no se sabe que dijeron. Recientemente el coronel Illanes fue cambiado del cargo y destinado a Tarija.



Se cuestiona asimismo el hecho de que solo un policía, el encargado de canes de Viru Viru, está detenido, los demás son civiles.