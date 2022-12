El negocio de las zapatillas de lujo: son falsas, llegan de China y se venden en redes

No tiene nada que envidiar a las originales. Son zapatillas falsas de reconocidas marcas que salen de China y llegan a Iquique. De ahí, los chinos tienen nexos con bolivianos. Un contenedor de esta mercancía cuesta más de un millón de dólares.

“Estas zapatillas venían de China e iban de tránsito a Bolivia. No tenemos la certeza si está vinculado con una tienda o con un importador nacional, eso está en investigación. Nosotros nos hacemos parte, primero, por el contrabando y , además, se investiga la fiscalización”, afirmó Alejandra Arriaza, directora nacional de Aduanas de Chile.

El contenedor interceptado llegó desde China a Iquique notificando la importación de cajas con papel higiénic o. Al llegar a puerto se revisó con el camión escáner y se detectó que sólo la parte inicial venía con la carga declarada y el resto eran 11.652 zapatillas, 336 poleras y 244 chaquetas deportivas. El valor aduanero fue de $us 1.056.047 y la evasión tributaria de $us 380.000.

“Son falsificaciones de alto nivel desde el punto de vista visual, pero que no cumplen con ninguno de los requisito s de seguridad o materialidad en su confección”, dice parte del informe.

Utilizan rutas ilícitas para llegar a Colchane, aunque a veces emplean la carretera principal que va a la frontera con Bolivia. En el límite ingresan otros actores. Son los grupos de contrabandistas bolivianos que solo se dedican a pasar las zapatillas falsas. No pasan celulares ni autos chutos, su especialidad son los calzados deportivos y poco de indumentaria para el deporte.