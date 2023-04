El negocio gris de autos está en auge en Iquique y aún se aplican las ‘subfacturas’

Umar Siyab dirige la empresa President Line en Iquique Está sentando al ingreso de la “playa” de autos con su vestimenta tradicional. Umar Siyab es paquistaní y domina el negocio de venta de vehículos en Iquique, en Chile. Mira su teléfono celular todo el tiempo. Mira a quién entra y sale a su importadora, donde la mayoría de los automóviles están llenos de arena mostrando una imagen como si fueran viejos. Pero no, son de última generación y algunos de alta gama.

Él los ofrece como si fueran motorizados cero kilómetros, pero algunas denuncias dicen que son vehículos con recorrido . Siyab no habla mucho, es serio. Te da la bienvenida y solo invita a mirar los coches. De frente está la “playa” de autos. Frente a frente. Sucios, de toda marca, pero su mayoría son Toyota . Al fondo están los lujosos. Sus ayudantes, que son bolivianos, cuentan que son vehículos acondicionados , lo que aumenta el valor.

Se puede mirar los vehículos sin problemas. Incluso invitan a subirse a ellos. Se pueden encontrar motorizados de todos los precios. Desde $us 3.000 hasta $us 50.000. Una camioneta Hilux Adventure del año 2022 está en $us 40.000. Está acondicionada con los detalles de lujo. Es negra y está al final de la larga fila de vehículos.