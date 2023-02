El norte de Potosí es otro bastión que deja a Morales

En norte de Potosí Evo Morales era un líder indiscutible hace un par de años. Hoy no es así. En esa región dejaron de seguir al líder del Movimiento Al Socialismo (MAS) y ahora respaldan al presidente Luis Arce y al vicepresidente David Choquehuanca . Incluso, en esa zona hacen duros cuestionamientos a los representantes del trópico de Cochabamba.

“¿Ellos qué serían para que expulsen a los diputados? El hijo a su papá no puede expulsar; eso está claro, las organizaciones sociales son los padres de los cargos políticos, la base tiene que estar, la Confederación de Bolivia (tiene que estar). ¿Por qué un sectorcito tiene que desconocer?”, criticó Cirilo Marca, dirigente de la provincia Tomás Frías de Potosí.

Como organización social de Potosí, Marca advirtió que defenderán la gestión del presidente Arce “hasta las últimas consecuencias”. Además, anunció que evaluarán a los parlamentarios del oficialismo por sus obras y no por “politiquería” y tildó de “traidores” a los denominados legisladores “evistas”.

“Está claro que en el norte de Potosí el compañero Evo (Morales) ya no tiene respaldo. Se despintó por varios factores, uno de ellos porque impuso sus candidatos en las elecciones subnacionales y llevó a este corrupto (Jhonny Mamani) a la Gobernación. Eso no le perdona el pueblo. Así, Evo Morales ya no es un líder creíble acá”, denunció Bazualdo.