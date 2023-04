El nuevo reglamento elimina requisito de no militancia a postulantes al Órgano Judicial

El nuevo proyecto de reglamento de preselección de postulantes para las elecciones judiciales, que se tratará en Asamblea hoy a las 16:30, eliminó para los cuatro órganos judiciales el requerimiento de no militancia en los últimos ocho años. Esto significa que cualquier persona que renuncie horas antes a un partido político puede candidatear al Tribunal Supremo de Justicia, al Tribunal Constitucional Plurinacional, al Tribunal Agroambiental y al Consejo de la Magistratura.

Una fuente del Gobierno denunció que bajo este paraguas, el procurador general del Estado, Wilfredo Chávez , o el exviceministro Nelson Cox, del ala evista, buscaban presentarse al TCP, y podrán hacerlo no solamente allí, sino en cualquier otra instancia.

Otras fuentes señalaron que hubo una negociación interna, y que este fue el punto clave para que ‘evistas’ y ‘arcistas’ se unan en la votación de la comisión. La oposición alertó que será diferente en el pleno de la Asamblea, donde deberán reunir dos tercios que el MAS no tiene.

Eliminó el requisito de no haber emitido una opinión política a través de los medios de comunicación, que fue la que motivó la acción ante la sala beniana y modificó al menos 12 elementos.

Otro integrante de la comisión mixta, el diputados del MAS Patricio Mendoza desmintió al opositor. “Revisamos punto por punto, para alinear todo el contenido del reglamento a la CPE. Se modificaron algunos artículos de los comunes y de los específicos. La no militancia quedó en blanco, porque eso no está en la Carta Magna, y no queremos más amparos”, manifestó el masista.