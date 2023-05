El Pacto de San José abre juicios contra Estados

Cuatro requisitos deben cumplir las personas que consideran sus derechos fundamentales violentados por la propia justica de un determinado país. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, más conocido como Pacto de San José, señala el camino que deben seguir todos los peticionantes que acuden a esta instancia internacional.



“Que se hayan interpuesto y agotado los recursos de jurisdicción interna, conforme a los principios del Derecho Internacional generalmente reconocidos”, señala el inciso a del artículo 46 de este acuerdo al que Bolivia está suscrito.



La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió, durante los años 2021, 2022 y 2023 un total de 21 casos por violación de derechos humanos, los mismos que debieron recorrer un largo camino, a veces de más de 10 años, para que sean finalmente admitidos y puedan empezar otra fase.



“Esta es la parte más morosa, porque hay una multitud de casos que se presentan de todos los países, entonces hay que ir presentando actualizaciones, porque a veces tarda mucho; a veces, los que presentan la petición lo dejan y no envían más cartas. Entonces, por ahí, incluso, si no hay actividad del interesado la Comisión puede archivar el caso. Esa es la parte más morosa, donde no hay que dejarse estar”, explicó el abogado Gerardo Prado, quien ya tiene experticia en esos casos.



El procedimiento



Prado explicó que los casos ante la CIDH se dividen en tres partes fundamentalmente, antes de que los mismos pasen a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). El primero es la petición, en que las partes deben fundamentar por qué acuden a esta instancia y en el caso del demandando, por qué no se debería atender el caso.



Según Prado, eso puede demorar muchos años y dijo que hay casos que siguen en esa etapa en este alto tribunal porque no existe informes que solicitan tanto a las partes demandantes como al propio Estado.



Luego viene la parte de la admisibilidad. En esta fase la Comisión ya tiene una opinión respecto del caso y define si el mismo puede seguir avanzando. La mayoría de los casos, contra Bolivia, están en esta fase.



Posteriormente, viene la fase del informe de fondo, que es la conclusión de todo el proceso previo porque la CIDH emite un informe en el que realiza recomendaciones y da plazos para su cumplimiento, es en este periodo que se abre la posibilidad de un arreglo entre partes. De hecho, según la exmagistrada Ligia Velásquez, la Procuraduría pidió acogerse a la “solución amistosa” antes de llegar a la conclusión en un intento por despejar los casos.



De los 21 casos que fueron admitidos en estos tres últimos años, seis corresponden al caso terrorismo y que fue cerrado por el Gobierno de Jeanine Áñez. En todos los casos se pide una reparación económica, que será fijada por un acuerdo entre partes o una decisión de la Corte IDH si es que el caso llega hasta esos estrados. El Gobierno busca la forma de encontrar las soluciones amistosas, hasta el momento.