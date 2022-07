El padre de Camacho declara este lunes como imputado por el caso ‘Golpe I’

El martes, a la misma hora fue citado Luis Fernando Camacho. La acusación se basa en un video en el que el actual gobernador cruceño señaló que su padre “arregló” con militares y policías para que no respalden a Morales durante la crisis de los 21 días, tras el fraude electoral de 2019, lo que habría derivado, según la acusación de la exdiputada del MAS Lidia Patty, en la configuración de un golpe de Estado.

El empresario José Luis Camacho, padre del gobernador, desmintió que eso haya ocurrido. “Seguramente se refería a cuando acudí preocupado al Comité Cívico Pro Santa Cruz, por la estadía de mi hijo y por el temor de que lo podían matar en La Paz. Entonces me visitaron militares y ellos me dijeron: ‘no se preocupe doctor, nosotros sabemos que nuestras Fuerzas Armadas jamás van a tirar en contra del pueblo’ ”.

Esta declaración debía realizarse el 5 de octubre de 2021 en La Paz, pero la defensa de Camacho presentó certificaciones médicas que acreditaban que el acusado no podía viajar a esta ciudad, qu e está a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, para prestar declaración, porque eso pondría en peligro su vida debido a la hipertensión y otras dolencias en su salud.

Ante una posible aprehensión, el abogado Camacho señaló que no existen motivos para que esta ocurra; sin embargo, reconoce que este caso es particular: “En este tipo de procesos, porque son procesos políticos, de instrumentalización política de la justicia, siempre hay un riesgo de que venza la parcialización y exista algún tipo de complicación”.

Para la defensa de la expresidente Jeanine Áñez, la Fiscalía fue muy permisiva con el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, por el caso Golpe de Estado I, lo que no ocurrió con la exmandataria. Además, conminó al Ministerio Público a investigar a las exlegisladores del MAS Adriana Salvatierra y Susana Rivero por su participación en las reuniones en la Universidad Católica Boliviana (UCB) en noviembre de 2019.

La Fiscalía descartó que Susana Rivero y Adriana Salvatierra vayan a ser incluidas en el proceso.

Ambas estuvieron en las reuniones del 10 al 12 de noviembre en la Universidad Católica, convocadas a pedido de exautoridades del MAS para pacificar el país por la Unión Europea y la Iglesia Católica. El secretario general del Ministerio Público, Edwin Quispe, señaló que no hay evidencias ni elementos de convicción para procesarlas aunque ambas estaban en la línea de sucesión, y no asumieron la presidencia. El ministro de Justicia, Iván Lima, dijo que no se las puede convocar porque actuaron de forma “correcta”.