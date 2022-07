El país ha perdido juicios por $us 1.090 millones; ven protección al procurador

El Estado boliviano enfrentó 1 6 procesos internacionales como consecuencia de la nacionalización desde el 2006 y le han costado $us 1.090 millones , por acuerdos a los que se llegó o como resultado de arbitrajes en los que el país ha sido demandado. Cinco de las indemnizaciones alcanzan los $us 800 millones. De esas, tres son del rubro de los hidrocarburos.

A pesar de los fallos que afectan al Estado boliviano, la contralora general, Nora Mamani, aún no se ha pronunciado sobre los pedidos de auditoría a los actuados de la Procuraduría y las afectaciones económicas, producto de los laudos arbitrales perdidos. Los legisladores opositores ven esta actitud como un acto de protección a Wilfredo Chávez y la nula intención de investigarlo.

Asimismo, observaron la reunión del MAS del sábado 16 de julio, dos días después del fallo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) que obliga a Bolivia pagar una indemnización de $us 105 millones al Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) por el “retraso injustificado” en el proceso de nacionalización del sistema de pensiones que el Gobierno inició en 2009. El diputado Alejandro Reyes, de CC, dice que existe complicidad.

“Hay protección y complicidad porque haber perdido 12 litigios internacionales no se pueden hacer sin protección, sin complicidad del Poder Ejecutivo que supieron, que saben que pusieron a un procurador que no está a la altura de la defensa legal del Estado y que lo siguen protegiendo. Eso pasa cuando ponemos a políticos en cargos técnicos. Deberíamos tener al menos abogados e internacionalistas y no al abogado de Evo Morales”, cuestionó el legislador.