El paro está activo y hay un canal de diálogo de ‘último minuto’ para evitar la medida

Jean Pierre Antelo, presidente de la Federación de Empresarios de Santa Cruz, indicó que ellos están aguardando “que el diálogo que se ha propuesto (al Gobierno) tenga soluciones”. Anticipó que su sector respalda el censo en 2023 y consideró que las “mesas técnicas” que promovió el Gobierno sobre el censo no fueron exitosas porque “no dieron certidumbre”.

Ambas partes aún no se pudieron reunir para intercambiar sus razones sobre la fecha del censo, a pesar de los llamados de la Iglesia y la Defensoría del Pueblo. Hasta este jueves, los aprestos para el paro indefinido estaban en curso al igual que la convocatoria al cabildo del pueblo que contará con la participación de las bases del MAS y de funcionarios públicos de varias regiones del país.

“Están aquí en Santa Cruz los ministros y no saben qué hacer para dialogar. Aquí estamos nosotros esperando”, afirmó Larach.

“El decreto nos habla de fechas máximas, la fecha está en una etapa de construcción mediante la socialización y el consenso, cómo podemos plantear una propuesta, junio de 2023, si no conocemos la metodología, la rigurosidad, los aspectos técnicos, los estándares que debe tener el censo”, agregó.

El rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Vicente Cuéllar, dijo que no había recibido una invitación formal para establecer el diálogo. Pidió a las autoridades que eviten la confrontación y la provocación. “El único responsable de este conflicto es el Gobierno”, remarco, pues recordó que el INE tuvo más de 10 años para preparar el censo. Mencionó que la encuesta se fijó para este año y nunca se explicó técnicamente lo motivos de la postergación de la encuesta.

Desde Sucre, la Iglesia católica, que abogó varias veces por un “diálogo sincero”, ayer consideró que el Gobierno hasta ahora no dio señales de buscar un acuerdo. A pesar de este antecedente, el vicepresidente de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB), Ricardo Centellas, dijo que aún hay esperanzas que los sectores movilizados y el Gobierno se sienten a conversar. “Debemos creer en el diálogo y no en la imposición, pero hasta el momento no hemos visto que el Gobierno haya acudido al encuentro de los movilizados, y es la tuición de los gobernantes atender las solicitudes y dar respuesta a las demandas con el diálogo sincero”, apuntó.