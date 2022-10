El paro gana apoyo, pero sectores esperan solución al filo del plazo

“Cumpliremos el mandato del cabildo, que ratifica la realización de un paro indefinido a partir del próximo sábado, si es que no se define la realización del censo en 2023. Estamos analizando cómo vamos a participar en estas acciones si es que no llegamos a una solución hasta este viernes ”, complementó.

El dirigente del transporte pesado, Juan Yujra, dijo que, de ratificarse el paro, su sector apoyará la medida de presión bloqueando, con sus camiones, no solamente las carreteras interprovinciales e interdepartamentales, sino también la frontera.

“Esperemos que el Gobierno anule ese decreto que determina la realización del Censo en 2024 para negociar, desde cero, una nueva fecha y no con presión”, sostuvo el dirigente de los comerciantes, que además informó que se pedirá una reunión con los cívicos para poder vender hasta el mediodía en los días de paro.

El dirigente del transporte urbano, Mario Guerrero, indicó que su sector está de acuerdo con la realización del censo en 2023, pero aún no han tomado una posición si acatarán o no el paro indefinido desde el próximo sábado.

“El viernes tendremos una reunión donde fijaremos nuestra posición, pero no perdemos la esperanza que los representantes de ambas partes lleguen a un acuerdo, porque sería un perjuicio para todos”, dijo Guerrero.