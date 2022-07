El paro toma cuerpo y el Gobierno rechaza ajuste ‘unilateral’ al censo

Por su lado, el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Vicente Cuéllar, viaja hoy a La Paz para conversar con el presidente Luis Arce, a un encuentro nacional que fue pactado para abordar asuntos relacionados a la calidad educativa en el sistema público de las universidades del país. Cuéllar anunció que el tema del censo no puede estar fuera de la agenda de esa reunión e informó que presentará una “propuesta técnica” para hacer el censo en 2023 y no en 2024.

El 11 de julio, el CNA, la entidad que reúne a gobernadores y autoridades municipales del país, aprobó el diferimiento del censo que luego fue refrendado con el Decreto 4760. La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, afirmó ayer que no existe en agenda ninguna reunión entre Arce y entidades cruceñas con la temática del censo. “El Gobierno no puede cambiar unilateralmente una decisión asumida en consenso sobre el censo”, apuntó la autoridad.

“No puede ser que este censo que debía haberse llevado a cabo este año ahora deba tardarse dos años más. Eso significa que los del INE no hicieron nada, pero estamos pidiendo saber cuál es el proceso preparatorio para el censo que tenía que haberse llevado a cabo en noviembre ”, informó el presidente de la Asamblea Legislativa Departamental, Zvonko Matkovic, luego de entregar una carta con esa solicitud de información en las dependencias del INE, en Santa Cruz de la Sierra.

“Se decidió que, si hasta este viernes no estaba la respuesta del Gobierno para entrar a dialogar y que nos den las explicaciones de por qué, técnicamente, no se puede llevar adelante el censo, antes de 2024, entraremos en un paro de 24 horas”, afirmó el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, quien no estuvo en la cita que celebró el CNA el 11 de julio.