El paso de los migrantes ilegales de Bolivia a Chile se redujo a menos de la mitad

No suelta la mano de su padre. Lo agarra fuerte. No quiere separarse nunca más de su progenitor. Una niña venezolana -de 11 años- parece estar acostumbrada a las largas filas de personas cargando mochilas o arrastrando maletas mientras intentan o esperan cruzar una frontera. Está acostumbrada a ver a otros padres cargando niños pequeños, a ver abrazos desgarradores, a ver campamentos y rostros exhaustos. Después de estar tres años lejos de su país, esa niña -y sus padres- buscan un mejor futuro en Chile.

Alejandra (nombre ficticio) camina junto a su padre en el paso fronterizo de Colchane, límite con Bolivia. No quiere soltar la mano de su progenitor. Ambos esperan a María, que es la madre de Alejandra. Ella regresa de Chile y están seguros que ingresarán hasta Iquique de manera legal. María fue a “recogerlos” hasta Pisiga, que es la última localidad boliviana antes de cruzar a Chile.

“El control está muy duro. No somos delincuentes, yo solo busco un futuro mejor para mi niña. Ella dejó de estudiar, no juega hace tiempo. Todo lo que vive es pena y temor”, relató el padre de Alejandra antes de ingresar al complejo fronterizo. Ellos vivían en la ciudad de Barquisimeto y desde hace tres años caminan por Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Hoy buscan suerte en Chile.

Pena en Navidad

Esta familia venezolana sufrió la desintegración dos días antes de la Navidad de 2022. Solo la madre pudo cruzar a Chile. Lo intentaron por pasos no habilitados, cuando no había mucho control. El padre tuvo que volver a suelo boliviano porque Alejandra no podía dar un paso más. La altura le afectó. Padre e hija trabajaron en Oruro y La Paz limpiando parabrisas de los vehículos, vendiendo golosinas y hasta se animaron a vender arepas en un puesto callejero.