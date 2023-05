El plan de Evo “se hundió en Perú” por sus premisas radicales e injerencistas, según expertos

Ahora queda más claro que la nueva Constitución que ha propugnado en Perú el Partido Político de izquierda radical Perú Libre estaba asociado con el proyecto integracionista de Morales, al que le llamo radical, reitero, porque propone la revisión de la actual delimitación territorial de los estados de la región. Me parece que al proyecto de Morales le han faltado límites, le han faltado inclusive maneras, le ha faltado sentido común para moderarse y así poder convocar a un público mayor hacia un proyecto que pudiese resultar viable, pero este no me parece el caso de Runasur.

Yo estuve en Bolivia el año 1999 y me daba la impresión de estar en mi país, de que no había salido del Perú. Somos demasiado parecidos y durante el siglo XIX fuimos separados por las ideologías y proyectos nacionalistas. Ahora bien, el concepto de integración debe actualizarse a los requerimientos del siglo XXI y de la globalización mundial, no pueden ser similares a los del siglo XIX. Por ejemplo, apoyar la idea de que el tren interoceánico que planean construir los chinos para atravesar horizontalmente América del Sur pase también por Bolivia y no solo por Perú y Brasil. Esa es una idea muy moderna y contemporánea que podría traer mejores resultados a la integración de nuestros dos países que los discursos nacionalistas o esencialistas étnicos.