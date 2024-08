El poder ciudadano es el guardián de la democracia

El poder ciudadano se une en momento difíciles. Lo hizo desde 2016 y ahora está en cautela ante la crisis que vive el país. Santa Cruz fue el centro de surgimiento de las plataformas y colectivos ciudadanos, que ahora tienen una lucha tibia en todo el país.



El 21 de febrero de 2016 marcó un hito para las plataformas ciudadanas. Ese día la mayoría de la población boliviana le dijo a Evo Morales que no podía ir a una nueva reelección. Aun así, el líder cocalero fue a las urnas con ayuda del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). Esa decisión provocó el rechazo de la población.



Desde esa fecha, cada vez y con más frecuencia se escucha hablar de los colectivos ciudadanos, los cuales se expresan no sólo a través de las redes sociales, sino también por medio de protestas en la calle.



Las plataformas se pronuncian por temas que van desde la defensa de su voto, la democracia, hasta por el cuidado del medio ambiente. Sin duda el 2017 fue el año en el que los colectivos cobraron notoriedad y desde esa fecha surgieron perfiles que hasta llegaron a la batalla política.



Uno de ellos es Alberto Astorga, diputado por la alianza Comunidad Ciudadana (CC), quien dijo que todo lo que engloba al movimiento ciudadano -activistas, colectivos y plataformas- sigue vigente, pero reconoce que no tiene la fuerza de antes, sobre todo cuando fue la defensa del 21F.