El presidente Arce no tiene fuerzas para prorrogar a magistrados; el TCP responderá antes del 31

Mientras, la sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) aún no se emite, una de las magistradas, aseguró que el fallo saldrá antes del 31 de diciembre, que están “trabajando con mucha responsabilidad” para dar una respuesta, aunque la misma no sea del agrado de todos.

“No puede existir ningún tipo de prórroga porque es una medida inconstitucional y nosotros no vamos a apoyar ni aceptar, más al contrario lo vamos a denunciar porque la prórroga no es una alternativa ni es una opción” , dijo a EL DEBER el jefe de bancada de CC en Diputados, Enrique Urquidi.

¿Dónde queda la anomia? Lo que no es natural es que el mismo Tribunal Constitucional analice a sí mismo para prorrogarse ellos mismos. No sería nada natural, no sería algo lógico y obviamente no sería algo que respete las reglas de la Constitución.