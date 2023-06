El presidente Arce restituye a Del Castillo, moviliza a sus bases y rompe con el evismo

“Hemos escuchado al pueblo boliviano, lo hemos dicho y no solamente es una mención, no solamente las organizaciones que están acá presentes, sino que a través de nuestro viceministerio de Coordinación con Movimientos Sociales hemos estado en contacto con muchas organizaciones, las cuales mayoritariamente y de manera contundente han apoyado al compañero Eduardo Del Castillo ”, justificó el presidente.

“La división de asambleístas no llega al pueblo, porque no permite que intereses particulares, de una persona, acaben con sus sueños. No nos vamos a detener porque así lo desee una ‘megacoalición’ o de una persona que desea regresar al poder traicionando al pueblo. El MAS no es una persona, es el pueblo”, dijo la autoridad desde el atril de la Casa del Pueblo, siguiendo el eje discursivo de ruptura con el expresidente Morales.