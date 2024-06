El presidente Arce se reúne con el transporte cooperativizado; está latente el anuncio de bloqueos

No obstante, minutos antes de que comience la tan esperada reunión, la dirigencia advirtió que si no se logra ningún acuerdo con el jefe de Estado que satisfaga las demandas del sector, el lunes 17 de junio comenzará el bloqueo nacional con cierre de fronteras .

“Nosotros estamos con la idea de agotar el diálogo. Una vez agotado el diálogo, si no hay acuerdos y si el Gobierno no entiende nuestras necesidades, no nos queda más que reunirnos y buscar medidas para que nos puedan escuchar, pero vamos a agotar hasta el último recurso”, afirmó Orlando López que es presidente de la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte de Bolivia.