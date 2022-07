El Presidente espera a Jhonny y a los rectores para hablar del censo y el MAS rechaza el paro

“Allí, seguramente, estará el alcalde Jhonny Fernández. Imagínese que no esté en esa reunión el alcalde (de Santa Cruz), como no ha estado el gobernador (Camacho en el CNA); no es concebible. También se va a reunir con los rectores del país”, afirmó el portavoz presidencial, Jorge Richter, en una entrevista con el programa ¡Qué Semana! de EL DEBER-Radio.